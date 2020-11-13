روسيا: 21983 إصابة جديدة بكورونا و411 حالة وفاة

سجّلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 21983 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و880551.
وأعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 411 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، لتبلغ حصيلة الوفيات 32443.
سجّلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 21983 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و880551.
وأعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 411 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، لتبلغ حصيلة الوفيات 32443.روسيا فيروس كورونا الجديد
سجّلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 21983 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و880551.
وأعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 411 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، لتبلغ حصيلة الوفيات 32443.
سجّلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 21983 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و880551.
وأعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 411 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، لتبلغ حصيلة الوفيات 32443.