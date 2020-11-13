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"الصحة": تسجيل 441 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 454 خلال الـ24 ساعة الماضية

روسيا: 21983 إصابة جديدة بكورونا و411 حالة وفاة

ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و880551

سجّلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 21983 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و880551.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 411 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، لتبلغ حصيلة الوفيات 32443.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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روسيا: 21983 إصابة جديدة بكورونا و411 حالة وفاة
سبق

سجّلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 21983 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و880551.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 411 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، لتبلغ حصيلة الوفيات 32443.

13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
01:43 PM

روسيا: 21983 إصابة جديدة بكورونا و411 حالة وفاة

ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و880551

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 21983 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و880551.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 411 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، لتبلغ حصيلة الوفيات 32443.

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