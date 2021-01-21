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طلبوا التحقق من وزن حقيبة مقصورة الطائرة فكان هذا جزاءهم! .. هنا التفاصيل

معركة ونزاع حول أمتعة على متن خطوط شركة أمريكية

تعرّض اثنان من موظّفي شركة خطوط طيران "سبيريت" الأمريكية، للإصابة المباشرة ونُقلا إلى المستشفى، بعد أن تحول طلبهما من التحقق من وزن إحدى حقائب الركاب إلى معركة ونزاع حول أمتعة المقصورة مع ثلاثة ركاب.

وفي التفاصيل: كانت الرحلة "646" من ديترويت إلى أتلانتا تستقبل المسافرين على متن الطائرة عندما طُلب من الركاب التحقق من أن حقائبهم المحمولة كانت بالحجم المناسب للطائرة بحسب السي إن إن.

بعد ذلك قام الركاب بالتعدي وحاول الموظفون تهدئة الموقف بهدوء، ولكنهم تعرضوا لاعتداء جسدي من قبل هؤلاء الركاب أثناء إغلاقهم بابًا لمنعهم من الصعود على متن الطائرة.

من جانبه قال متحدث الشركة إن هذا السلوك العنيف غير مقبول على الإطلاق ولا مكان له على الإطلاق في المطارات أو أي مكان عمل آخر، متمنيًا للعملاء في سبيريت الشفاء العاجل ونشكرهم على شجاعتهم واحترافهم، ومؤكدًا أن الركاب الثلاثة ممنوعون من أي سفر مستقبلي مع شركة الطيران بعد أن اعتقلتهم الشرطة.

الرئيسية/ سياحة / غرائب وعجائب

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طلبوا التحقق من وزن حقيبة مقصورة الطائرة فكان هذا جزاءهم! .. هنا التفاصيل
سبق

تعرّض اثنان من موظّفي شركة خطوط طيران "سبيريت" الأمريكية، للإصابة المباشرة ونُقلا إلى المستشفى، بعد أن تحول طلبهما من التحقق من وزن إحدى حقائب الركاب إلى معركة ونزاع حول أمتعة المقصورة مع ثلاثة ركاب.

وفي التفاصيل: كانت الرحلة "646" من ديترويت إلى أتلانتا تستقبل المسافرين على متن الطائرة عندما طُلب من الركاب التحقق من أن حقائبهم المحمولة كانت بالحجم المناسب للطائرة بحسب السي إن إن.

بعد ذلك قام الركاب بالتعدي وحاول الموظفون تهدئة الموقف بهدوء، ولكنهم تعرضوا لاعتداء جسدي من قبل هؤلاء الركاب أثناء إغلاقهم بابًا لمنعهم من الصعود على متن الطائرة.

من جانبه قال متحدث الشركة إن هذا السلوك العنيف غير مقبول على الإطلاق ولا مكان له على الإطلاق في المطارات أو أي مكان عمل آخر، متمنيًا للعملاء في سبيريت الشفاء العاجل ونشكرهم على شجاعتهم واحترافهم، ومؤكدًا أن الركاب الثلاثة ممنوعون من أي سفر مستقبلي مع شركة الطيران بعد أن اعتقلتهم الشرطة.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
04:52 PM

طلبوا التحقق من وزن حقيبة مقصورة الطائرة فكان هذا جزاءهم! .. هنا التفاصيل

معركة ونزاع حول أمتعة على متن خطوط شركة أمريكية

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خالد خليل - الرياض
0
3,370

تعرّض اثنان من موظّفي شركة خطوط طيران "سبيريت" الأمريكية، للإصابة المباشرة ونُقلا إلى المستشفى، بعد أن تحول طلبهما من التحقق من وزن إحدى حقائب الركاب إلى معركة ونزاع حول أمتعة المقصورة مع ثلاثة ركاب.

وفي التفاصيل: كانت الرحلة "646" من ديترويت إلى أتلانتا تستقبل المسافرين على متن الطائرة عندما طُلب من الركاب التحقق من أن حقائبهم المحمولة كانت بالحجم المناسب للطائرة بحسب السي إن إن.

بعد ذلك قام الركاب بالتعدي وحاول الموظفون تهدئة الموقف بهدوء، ولكنهم تعرضوا لاعتداء جسدي من قبل هؤلاء الركاب أثناء إغلاقهم بابًا لمنعهم من الصعود على متن الطائرة.

من جانبه قال متحدث الشركة إن هذا السلوك العنيف غير مقبول على الإطلاق ولا مكان له على الإطلاق في المطارات أو أي مكان عمل آخر، متمنيًا للعملاء في سبيريت الشفاء العاجل ونشكرهم على شجاعتهم واحترافهم، ومؤكدًا أن الركاب الثلاثة ممنوعون من أي سفر مستقبلي مع شركة الطيران بعد أن اعتقلتهم الشرطة.

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