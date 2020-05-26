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أسعار النفط ترتفع.. وبرنت يسجل 36.14 دولارًا للبرميل

وسط تخفيف إجراءات مكافحة كورونا في جميع أنحاء العالم

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، مدعومة بثقة متزايدة في السوق بأن المنتجين سيلتزمون بتعهداتهم لخفض معروض الخام بينما يتحسن الطلب مع عودة مزيد من السيارات إلى الطرق وسط تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا في أنحاء العالم.

ووفق "رويترز" ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.4% بما يعادل 1.12 دولار إلى 34.37 دولارًا للبرميل في الساعة 06:52 بتوقيت جرينتش، منخفضة قليلًا فحسب عن ذروة يوم الثلاثاء 34.54 دولارًا.

وارتفعت عقود خام برنت نحو 1.7% أو 61 سنتًا، مسجلة 36.14 دولارًا للبرميل، بعد مكاسب بلغت 1.1% يوم الاثنين في معاملات هزيلة بسبب العطلة.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط ترتفع.. وبرنت يسجل 36.14 دولارًا للبرميل
سبق

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، مدعومة بثقة متزايدة في السوق بأن المنتجين سيلتزمون بتعهداتهم لخفض معروض الخام بينما يتحسن الطلب مع عودة مزيد من السيارات إلى الطرق وسط تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا في أنحاء العالم.

ووفق "رويترز" ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.4% بما يعادل 1.12 دولار إلى 34.37 دولارًا للبرميل في الساعة 06:52 بتوقيت جرينتش، منخفضة قليلًا فحسب عن ذروة يوم الثلاثاء 34.54 دولارًا.

وارتفعت عقود خام برنت نحو 1.7% أو 61 سنتًا، مسجلة 36.14 دولارًا للبرميل، بعد مكاسب بلغت 1.1% يوم الاثنين في معاملات هزيلة بسبب العطلة.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
10:41 AM

أسعار النفط ترتفع.. وبرنت يسجل 36.14 دولارًا للبرميل

وسط تخفيف إجراءات مكافحة كورونا في جميع أنحاء العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، مدعومة بثقة متزايدة في السوق بأن المنتجين سيلتزمون بتعهداتهم لخفض معروض الخام بينما يتحسن الطلب مع عودة مزيد من السيارات إلى الطرق وسط تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا في أنحاء العالم.

ووفق "رويترز" ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.4% بما يعادل 1.12 دولار إلى 34.37 دولارًا للبرميل في الساعة 06:52 بتوقيت جرينتش، منخفضة قليلًا فحسب عن ذروة يوم الثلاثاء 34.54 دولارًا.

وارتفعت عقود خام برنت نحو 1.7% أو 61 سنتًا، مسجلة 36.14 دولارًا للبرميل، بعد مكاسب بلغت 1.1% يوم الاثنين في معاملات هزيلة بسبب العطلة.

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