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العاصمة.. تنفيذ حكم القصاص في سعودي أنهى خلافه مع كويتي بطلقات قاتلة

الحكم كان قد تأجّل حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم بشرع الله

نفذت وزارة الداخلية اليوم بالرياض حكم القتل قصاصاً في جانٍ سعودي أقدم على قتل مواطن -كويتي الجنسية- وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته؛ بسبب خلاف مالي بينهما.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة الرياض، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}... الآية.

وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

أقدم فهد بن فالح بن خلف الدوسري -سعودي الجنسية- على قتل محمد بن سعد بن محمد بن سعد -كويتي الجنسية- وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته؛ بسبب خلاف مالي بينهما.

وبفضل من الله، تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني فهد بن فالح بن خلف الدوسري -سعودي الجنسية- اليوم الخميس 14/ 5/ 1441هـ بمدنية الرياض بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء.

وزارة الداخلية الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العاصمة.. تنفيذ حكم القصاص في سعودي أنهى خلافه مع كويتي بطلقات قاتلة
سبق

نفذت وزارة الداخلية اليوم بالرياض حكم القتل قصاصاً في جانٍ سعودي أقدم على قتل مواطن -كويتي الجنسية- وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته؛ بسبب خلاف مالي بينهما.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة الرياض، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}... الآية.

وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

أقدم فهد بن فالح بن خلف الدوسري -سعودي الجنسية- على قتل محمد بن سعد بن محمد بن سعد -كويتي الجنسية- وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته؛ بسبب خلاف مالي بينهما.

وبفضل من الله، تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني فهد بن فالح بن خلف الدوسري -سعودي الجنسية- اليوم الخميس 14/ 5/ 1441هـ بمدنية الرياض بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
01:17 PM

العاصمة.. تنفيذ حكم القصاص في سعودي أنهى خلافه مع كويتي بطلقات قاتلة

الحكم كان قد تأجّل حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم بشرع الله

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفذت وزارة الداخلية اليوم بالرياض حكم القتل قصاصاً في جانٍ سعودي أقدم على قتل مواطن -كويتي الجنسية- وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته؛ بسبب خلاف مالي بينهما.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة الرياض، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}... الآية.

وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

أقدم فهد بن فالح بن خلف الدوسري -سعودي الجنسية- على قتل محمد بن سعد بن محمد بن سعد -كويتي الجنسية- وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته؛ بسبب خلاف مالي بينهما.

وبفضل من الله، تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني فهد بن فالح بن خلف الدوسري -سعودي الجنسية- اليوم الخميس 14/ 5/ 1441هـ بمدنية الرياض بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء.

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