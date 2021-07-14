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الموت يغيب التسعينى "علي بن علقمة" متأثرًا بكورونا

كان مضيافًا لأهل قريته في جبل ضرم بتهامة بلسمر

غيب الموت المواطن علي بن محمد بن علقمة الأسمري 90 عامًا متأثرًا بإصابته بكورونا والذي يسكن في قرية الرهوة إحدى قرى جبل ضرم بتهامة بلسمر وبلحمر 30 كم شمال شرق محايل عسير عاش هذا الرجل حياته في هذه القرية فاتحًا منزله للضيافة لكل من يقصده عند صعود الجبل وعند النزول ويقدم لضيوفه أشهى المأكولات الجنوبية ليلاً ونهاراً تميز ابن علقمة بروح الفكاهة والمرح وخصوصًا عند استقباله الضيوف فهو صاحب ابتسامة لا تُنسى وترحيب لكل من زار جبل ضرم من يعرف ومن لا يعرف مضيافًا للجميع.

فيروس كورونا الجديد

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الموت يغيب التسعينى "علي بن علقمة" متأثرًا بكورونا
سبق

غيب الموت المواطن علي بن محمد بن علقمة الأسمري 90 عامًا متأثرًا بإصابته بكورونا والذي يسكن في قرية الرهوة إحدى قرى جبل ضرم بتهامة بلسمر وبلحمر 30 كم شمال شرق محايل عسير عاش هذا الرجل حياته في هذه القرية فاتحًا منزله للضيافة لكل من يقصده عند صعود الجبل وعند النزول ويقدم لضيوفه أشهى المأكولات الجنوبية ليلاً ونهاراً تميز ابن علقمة بروح الفكاهة والمرح وخصوصًا عند استقباله الضيوف فهو صاحب ابتسامة لا تُنسى وترحيب لكل من زار جبل ضرم من يعرف ومن لا يعرف مضيافًا للجميع.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
10:42 PM
اخر تعديل
15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
06:16 AM

الموت يغيب التسعينى "علي بن علقمة" متأثرًا بكورونا

كان مضيافًا لأهل قريته في جبل ضرم بتهامة بلسمر

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عبدالله الراجحي - عسير
3
2,347

غيب الموت المواطن علي بن محمد بن علقمة الأسمري 90 عامًا متأثرًا بإصابته بكورونا والذي يسكن في قرية الرهوة إحدى قرى جبل ضرم بتهامة بلسمر وبلحمر 30 كم شمال شرق محايل عسير عاش هذا الرجل حياته في هذه القرية فاتحًا منزله للضيافة لكل من يقصده عند صعود الجبل وعند النزول ويقدم لضيوفه أشهى المأكولات الجنوبية ليلاً ونهاراً تميز ابن علقمة بروح الفكاهة والمرح وخصوصًا عند استقباله الضيوف فهو صاحب ابتسامة لا تُنسى وترحيب لكل من زار جبل ضرم من يعرف ومن لا يعرف مضيافًا للجميع.

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