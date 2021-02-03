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تضليل.. تغريدة تقود "صحة الرياض" إلى ضبط طبيب الجامعة الأمريكية

إحالة المجمع إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة

قادت تدوينة نشرها مغرّد، في منصات وسائل التواصل الاجتماعي، "صحة الرياض"، الى ضبط أحد المجمعات الطبية الخاصة بالأسنان، في محافظة الخرج نشر إعلانا تجارياً، تضمن تضليلاً، ونُسِب فيه حصول أحد كوادره الطبية على شهادة الجامعة الأمريكية، رغم أنه لم يلتحق بالجامعة المذكورة نهائياً في حياته.

تفصيلاً، قالت "صحة الرياض" إنه من خلال المتابعة المستمرة لقسم الرصد الإعلامي بإدارة الاتصال المؤسسي، للمواد المنشورة في منصات وسائل التواصل الاجتماعي، تمّ رصد تدوينة لمغرّد، حيث تمّت إحالتها إلى إدارة الالتزام، وشخوص لجنة ومن خلال التحقّق عن الإعلان تبين: أن المجمع نشر إعلانا مضللاً ادعى فيه حصول أحد كوادره الطبية، على شهادة الجامعة الأمريكية، وكذلك جامعة دمشق في طب الأسنان.

واتضح من خلال التحقيق أن الطبيب لم يلتحق بأيّ من الجامعتين المذكورتين في الإعلان، وهو خريج كلية محلية خاصة، وحاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وكذلك على تصريح مزاولة المهن الصحية، وأن الادعاء الموجود في الإعلان المنشور، تمّ من قِبل المجمع الذي يعمل فيه، حيث تمّت إحالة المجمع إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة.

وذكرت "صحة الرياض" أن أبرز المخالفات التي يقع فيها بعض القطاعات الصحية الخاصة، تتمثل في القصور في تطبيق مكافحة العدوى، وعدم وجود تراخيص للممارس أو المؤسسة أو انتهاء الترخيص، وعدم توافر الحد الأدنى من الكوادر، ونقص التجهيزات "الأدوية الإسعافية"، وعدم وجود غرفة عزل مكتملة التجهيزات في المستشفيات، وعدم وجود سيارة إسعاف أو عدم تناسبها.

وقالت "صحة الرياض"، إن العقوبات المُطبقة تتضمن سجن الممارس ستة أشهر، وتوقيع غرامة تصل إلى 100 ألف ريال على الممارس والمؤسسة، وإلغاء ترخيص الممارس والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر.

وتولي "صحة الرياض" جانب المراقبة والتفتيش أهميةً بالغةً لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح؛ للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض؛ وذلك بالمتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في جميع محافظات منطقة الرياض، وتحث الجميع على الإبلاغ عن المخالفات الصحية بالاتصال على الرقم 937.

تأتي هذه الإجراءات تواصلًا للخطوات التطويرية والحملات المجدولة التي تقوم بها "الصحة" لتفعيل الرقابة والتحقّق من مدى التزام القطاع الصحي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تضليل.. تغريدة تقود "صحة الرياض" إلى ضبط طبيب الجامعة الأمريكية
سبق

قادت تدوينة نشرها مغرّد، في منصات وسائل التواصل الاجتماعي، "صحة الرياض"، الى ضبط أحد المجمعات الطبية الخاصة بالأسنان، في محافظة الخرج نشر إعلانا تجارياً، تضمن تضليلاً، ونُسِب فيه حصول أحد كوادره الطبية على شهادة الجامعة الأمريكية، رغم أنه لم يلتحق بالجامعة المذكورة نهائياً في حياته.

تفصيلاً، قالت "صحة الرياض" إنه من خلال المتابعة المستمرة لقسم الرصد الإعلامي بإدارة الاتصال المؤسسي، للمواد المنشورة في منصات وسائل التواصل الاجتماعي، تمّ رصد تدوينة لمغرّد، حيث تمّت إحالتها إلى إدارة الالتزام، وشخوص لجنة ومن خلال التحقّق عن الإعلان تبين: أن المجمع نشر إعلانا مضللاً ادعى فيه حصول أحد كوادره الطبية، على شهادة الجامعة الأمريكية، وكذلك جامعة دمشق في طب الأسنان.

واتضح من خلال التحقيق أن الطبيب لم يلتحق بأيّ من الجامعتين المذكورتين في الإعلان، وهو خريج كلية محلية خاصة، وحاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وكذلك على تصريح مزاولة المهن الصحية، وأن الادعاء الموجود في الإعلان المنشور، تمّ من قِبل المجمع الذي يعمل فيه، حيث تمّت إحالة المجمع إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة.

وذكرت "صحة الرياض" أن أبرز المخالفات التي يقع فيها بعض القطاعات الصحية الخاصة، تتمثل في القصور في تطبيق مكافحة العدوى، وعدم وجود تراخيص للممارس أو المؤسسة أو انتهاء الترخيص، وعدم توافر الحد الأدنى من الكوادر، ونقص التجهيزات "الأدوية الإسعافية"، وعدم وجود غرفة عزل مكتملة التجهيزات في المستشفيات، وعدم وجود سيارة إسعاف أو عدم تناسبها.

وقالت "صحة الرياض"، إن العقوبات المُطبقة تتضمن سجن الممارس ستة أشهر، وتوقيع غرامة تصل إلى 100 ألف ريال على الممارس والمؤسسة، وإلغاء ترخيص الممارس والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر.

وتولي "صحة الرياض" جانب المراقبة والتفتيش أهميةً بالغةً لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح؛ للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض؛ وذلك بالمتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في جميع محافظات منطقة الرياض، وتحث الجميع على الإبلاغ عن المخالفات الصحية بالاتصال على الرقم 937.

تأتي هذه الإجراءات تواصلًا للخطوات التطويرية والحملات المجدولة التي تقوم بها "الصحة" لتفعيل الرقابة والتحقّق من مدى التزام القطاع الصحي.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
01:07 PM

تضليل.. تغريدة تقود "صحة الرياض" إلى ضبط طبيب الجامعة الأمريكية

إحالة المجمع إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قادت تدوينة نشرها مغرّد، في منصات وسائل التواصل الاجتماعي، "صحة الرياض"، الى ضبط أحد المجمعات الطبية الخاصة بالأسنان، في محافظة الخرج نشر إعلانا تجارياً، تضمن تضليلاً، ونُسِب فيه حصول أحد كوادره الطبية على شهادة الجامعة الأمريكية، رغم أنه لم يلتحق بالجامعة المذكورة نهائياً في حياته.

تفصيلاً، قالت "صحة الرياض" إنه من خلال المتابعة المستمرة لقسم الرصد الإعلامي بإدارة الاتصال المؤسسي، للمواد المنشورة في منصات وسائل التواصل الاجتماعي، تمّ رصد تدوينة لمغرّد، حيث تمّت إحالتها إلى إدارة الالتزام، وشخوص لجنة ومن خلال التحقّق عن الإعلان تبين: أن المجمع نشر إعلانا مضللاً ادعى فيه حصول أحد كوادره الطبية، على شهادة الجامعة الأمريكية، وكذلك جامعة دمشق في طب الأسنان.

واتضح من خلال التحقيق أن الطبيب لم يلتحق بأيّ من الجامعتين المذكورتين في الإعلان، وهو خريج كلية محلية خاصة، وحاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وكذلك على تصريح مزاولة المهن الصحية، وأن الادعاء الموجود في الإعلان المنشور، تمّ من قِبل المجمع الذي يعمل فيه، حيث تمّت إحالة المجمع إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة.

وذكرت "صحة الرياض" أن أبرز المخالفات التي يقع فيها بعض القطاعات الصحية الخاصة، تتمثل في القصور في تطبيق مكافحة العدوى، وعدم وجود تراخيص للممارس أو المؤسسة أو انتهاء الترخيص، وعدم توافر الحد الأدنى من الكوادر، ونقص التجهيزات "الأدوية الإسعافية"، وعدم وجود غرفة عزل مكتملة التجهيزات في المستشفيات، وعدم وجود سيارة إسعاف أو عدم تناسبها.

وقالت "صحة الرياض"، إن العقوبات المُطبقة تتضمن سجن الممارس ستة أشهر، وتوقيع غرامة تصل إلى 100 ألف ريال على الممارس والمؤسسة، وإلغاء ترخيص الممارس والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر.

وتولي "صحة الرياض" جانب المراقبة والتفتيش أهميةً بالغةً لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح؛ للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض؛ وذلك بالمتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في جميع محافظات منطقة الرياض، وتحث الجميع على الإبلاغ عن المخالفات الصحية بالاتصال على الرقم 937.

تأتي هذه الإجراءات تواصلًا للخطوات التطويرية والحملات المجدولة التي تقوم بها "الصحة" لتفعيل الرقابة والتحقّق من مدى التزام القطاع الصحي.

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