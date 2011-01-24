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الاتفاق ينهي تحضيراته لمواجهة الأهلي

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير مساء اليوم السبت على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق تحضيرًا لمواجهة الأهلي ضمن مواجهات الجولة الـ15 لدوي كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2020 / 2021.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية تخللها سرعات تنافسية، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزءٍ من الملعب؛ شهد التدريب عدم مشاركة لاعب الوسط حامد الغامدي بسبب إصابته بالتواء في مفصل القدم، وسيخضع اللاعب للفحص الطبي لتحديد نوع الإصابة وفترة التأهيل.

وفي سياق متصل انتظمت القائمة المختارة بعد نهاية التدريب في المعسكر الذي أُقيم في أحد فنادق الدمام استعدادًا لمواجهة الأهلي عند الساعة 8:10 من مساء يوم غدٍ الأحد على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

الاتفاق الأهلي الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتفاق ينهي تحضيراته لمواجهة الأهلي
سبق

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير مساء اليوم السبت على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق تحضيرًا لمواجهة الأهلي ضمن مواجهات الجولة الـ15 لدوي كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2020 / 2021.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية تخللها سرعات تنافسية، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزءٍ من الملعب؛ شهد التدريب عدم مشاركة لاعب الوسط حامد الغامدي بسبب إصابته بالتواء في مفصل القدم، وسيخضع اللاعب للفحص الطبي لتحديد نوع الإصابة وفترة التأهيل.

وفي سياق متصل انتظمت القائمة المختارة بعد نهاية التدريب في المعسكر الذي أُقيم في أحد فنادق الدمام استعدادًا لمواجهة الأهلي عند الساعة 8:10 من مساء يوم غدٍ الأحد على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442
11:49 PM

الاتفاق ينهي تحضيراته لمواجهة الأهلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير مساء اليوم السبت على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق تحضيرًا لمواجهة الأهلي ضمن مواجهات الجولة الـ15 لدوي كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2020 / 2021.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية تخللها سرعات تنافسية، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزءٍ من الملعب؛ شهد التدريب عدم مشاركة لاعب الوسط حامد الغامدي بسبب إصابته بالتواء في مفصل القدم، وسيخضع اللاعب للفحص الطبي لتحديد نوع الإصابة وفترة التأهيل.

وفي سياق متصل انتظمت القائمة المختارة بعد نهاية التدريب في المعسكر الذي أُقيم في أحد فنادق الدمام استعدادًا لمواجهة الأهلي عند الساعة 8:10 من مساء يوم غدٍ الأحد على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

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