جثمان أمير #الكويت الراحل يصل لمسجد بلال بن رباح للصلاة عليه

وزير شؤون الديوان: مراسم الدفن سوف تقتصر على أقرباء الفقيد فقط

وصل، قبل قليل، جثمان أمير #الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لمسجد بلال بن رباح للصلاة عليه.

وفي وقت سابق اليوم، وصلت الطائرة التي تقل جثمان الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح من الولايات المتحدة إلى الكويت، تمهيداً لدفنه.

واستقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح جثمان الأمير الراحل، كما كان في استقباله رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

ونقل الجثمان إلى مسجد بلال ابن رباح في منطقة الصديق بالكويت العاصمة، لبدء مراسم تشييع الجنازة.

وقررت السلطات تنفيذ إغلاق جزئي لبعض الطرق لنقل الجثمان، من الساعة الثانية ظهرا.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، قال إن مراسم دفن الجثمان ستقتصر على أقرباء الأمير الراحل فقط.

وتوفي الأمير صباح، الثلاثاء، عن عمر 91 عاما، حيث كان في رحلة علاج إلى الولايات المتحدة.

وأدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي كان يشغل منصب ولي العهد، اليمين الدستورية أميرا للبلاد أمام مجلس الأمة، الأربعاء.

ومن جهة أخرى، دعت وزارة الأوقاف الكويتية، جميع المساجد في البلاد، إلى إقامة صلاة الغائب على الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ووجّهت الوزارة، في بيان رسمي، أئمة المساجد والمواطنين والمقيمين، بإقامة صلاة الغائب على الشيخ صباح، عقب صلاة مغرب اليوم الأربعاء.