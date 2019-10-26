بناءً على مقترح السعودية.. اللجنة الدولية توافق على إدراج "العربية" في "البارالمبية" العالمية

لأول مرة منذ التأسيس

‏وافقت اللجنة البارلمبية الدولية خلال اجتماعاتها الحالية المنعقدة في مدينة بون الألمانية على مقترح رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على اعتماد اللغة العربية في مخاطبات اللجنة الدولية، بعدما صوت على ذلك عدد كبير من الأصوات بحضور 127 دولة من الأعضاء لأول مرة منذ تأسيس اللجنة الدولية بحضور المدير التنفيذي باللجنة البارالمبية السعودية رافد القضيب.

‏وقدم رئيس اللجنة البارالمبية السعودية أحمد المقيرن شكره للأمير عبدالعزيز بن تركي على دعمه الكبير للجنة ورياضة الوطن، وقال: "ما يتحقق للرياضة السعودية والأنشطة البارلمبية يعبر عن التطور الكبير الذي تشهده هذه الرياضة من تقدم وتطور وتحديث على مستوى العمل والأنظمة والنهوض إلى مكانة كبيرة تليق بالدعم الذي يقدمه خادم الحرمين وولي عهده حفظهما الله للقطاع الرياضي ودفعه خطوات إلى الأمام.