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نائب رئيس الإمارات: قمة العلا التاريخية رسخت روح الأخوة والتعاون لمصلحة شعوبنا

وجّه الشكر لقيادة المملكة على رعاية القمة

وجّه نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد، الشكر لقيادة المملكة، على رعايتها لقمة العلا التاريخية، وأكد أنها قمة إيجابية موحِّدة للصف برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

طبقاً لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، أكد نائب رئيس الإمارات أن القمة "مرسخة للإخوة" برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الذي ترأس الجلسة الأولى من القمة.

وتابع الشيخ محمد بن راشد: "المتغيرات والتحديات المحيطة بنا تتطلب قوةً وتماسكاً وتعاوناً خليجياً حقيقياً وعمقاً عربياً مستقراً".

وذكّر حاكم دبي بأن مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد استضاف في عام 1981 أول قمة خليجية في أبوظبي، مضيفاً: "مسيرة التعاون هي إرث هؤلاء القادة لشعوبهم.. واليوم تتعزز المسيرة.. وتترسخ الأخوة.. وتتجدد روح التعاون لمصلحة شعوبنا".

ووجّه الشيخ محمد بن راشد الشكر للمملكة العربية السعودية على رعاية "القمة الناجحة"، وتابع: "نجدد ثقتنا في مسيرة دول مجلس التعاون.. ونجدد تفاؤلنا بأن السنوات القادمة تحمل استقرارا وأمنا وأمانا وعملا وإنجازا سيخدم شعوبنا.. ويسهم في استقرار محيطنا".

نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب رئيس الإمارات: قمة العلا التاريخية رسخت روح الأخوة والتعاون لمصلحة شعوبنا
سبق

وجّه نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد، الشكر لقيادة المملكة، على رعايتها لقمة العلا التاريخية، وأكد أنها قمة إيجابية موحِّدة للصف برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

طبقاً لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، أكد نائب رئيس الإمارات أن القمة "مرسخة للإخوة" برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الذي ترأس الجلسة الأولى من القمة.

وتابع الشيخ محمد بن راشد: "المتغيرات والتحديات المحيطة بنا تتطلب قوةً وتماسكاً وتعاوناً خليجياً حقيقياً وعمقاً عربياً مستقراً".

وذكّر حاكم دبي بأن مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد استضاف في عام 1981 أول قمة خليجية في أبوظبي، مضيفاً: "مسيرة التعاون هي إرث هؤلاء القادة لشعوبهم.. واليوم تتعزز المسيرة.. وتترسخ الأخوة.. وتتجدد روح التعاون لمصلحة شعوبنا".

ووجّه الشيخ محمد بن راشد الشكر للمملكة العربية السعودية على رعاية "القمة الناجحة"، وتابع: "نجدد ثقتنا في مسيرة دول مجلس التعاون.. ونجدد تفاؤلنا بأن السنوات القادمة تحمل استقرارا وأمنا وأمانا وعملا وإنجازا سيخدم شعوبنا.. ويسهم في استقرار محيطنا".

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
05:25 PM

نائب رئيس الإمارات: قمة العلا التاريخية رسخت روح الأخوة والتعاون لمصلحة شعوبنا

وجّه الشكر لقيادة المملكة على رعاية القمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجّه نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد، الشكر لقيادة المملكة، على رعايتها لقمة العلا التاريخية، وأكد أنها قمة إيجابية موحِّدة للصف برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

طبقاً لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، أكد نائب رئيس الإمارات أن القمة "مرسخة للإخوة" برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الذي ترأس الجلسة الأولى من القمة.

وتابع الشيخ محمد بن راشد: "المتغيرات والتحديات المحيطة بنا تتطلب قوةً وتماسكاً وتعاوناً خليجياً حقيقياً وعمقاً عربياً مستقراً".

وذكّر حاكم دبي بأن مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد استضاف في عام 1981 أول قمة خليجية في أبوظبي، مضيفاً: "مسيرة التعاون هي إرث هؤلاء القادة لشعوبهم.. واليوم تتعزز المسيرة.. وتترسخ الأخوة.. وتتجدد روح التعاون لمصلحة شعوبنا".

ووجّه الشيخ محمد بن راشد الشكر للمملكة العربية السعودية على رعاية "القمة الناجحة"، وتابع: "نجدد ثقتنا في مسيرة دول مجلس التعاون.. ونجدد تفاؤلنا بأن السنوات القادمة تحمل استقرارا وأمنا وأمانا وعملا وإنجازا سيخدم شعوبنا.. ويسهم في استقرار محيطنا".

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