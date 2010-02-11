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"منشآت" تطلق مسرّعة أعمال التقنيات الواعدة لدعم الشركات الناشئة بالمجال الابتكاري

يهدف البرنامج لتوفير فرص وظيفية واستثمارية في السوق وفقًا لرؤية 2030م

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" برنامج مسرعة التقنيات الواعدة الذي يستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التقنية الواعدة، مثل تقنيات التجارة الإلكترونية، والتقنيات المالية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات البرمجية، بهدف دعم المنشآت الناشئة في المجال الابتكاري وضخّ المزيد من المشروعات الابتكارية في الاقتصاد الوطني.

وتفصيلاً، يسعى البرنامج إلى دعم المنشآت المشاركة، وتأسيسها على أسسٍ سليمة، تعزز من إمكانات نجاحها في السوق السعودي، من خلال ربط أصحاب الشركات الناشئة بالمتخصصين من ذوي الخبرة العالية في المجال، وتوفير فرص الاستثمار في تلك الشركات، مع تقديم برامج تدريبية وحزم استشارية وموارد متنوعة في المجال لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم الرياديّة.

ويهدف البرنامج إلى توفير العديد من الفرص الوظيفية والاستثمارية في السوق السعودي وفقًا لرؤية 2030 في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تحويل المملكة إلى وجهةٍ للابتكار في مجال التقنيات الواعدة، وتنمية الاقتصاد الوطني عن طريق زيادة إسهامات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.

وتحصل المنشآت المشاركة خلال البرنامج الذي سيستمر لمدة 12 أسبوعًا، على معسكر تدريبي مكثف في مجال البيانات وكيفية الاستفادة منها، وتقديم العديد من الورش والحِزم الإرشادية والمنح التمويلية، إضافة إلى باقة من الخدمات لإكسابهم المهارات اللازمة بتوجيه من الخبراء المتخصصين في المجال، كما سيحظى خريجو البرنامج بخدماتٍ تمويلية من خلال ربطهم بالجهات الحكومية والخاصة، والمتابع خلال سير تقدمهم لفترة ما بعد التخرج.

وحددت "منشآت" شهر فبراير الحالي كبدايةٍ للتسجيل في البرنامج، كما تدعو جميع المنشآت ممن تنطبق عليها الشروط إلى المسارعة في التسجيل عبر الرابط (https://www.monshaat.gov.sa/node/8956)

ويمكن للمنشآت اغتنام الفرص التي توفرها مسرّعة التقنيات الواعدة للاستفادة منها في تعزيز أدوارهم الرياديّة ووضعهم في مصاف المنشآت الوطنية الابتكارية.

منشآت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"منشآت" تطلق مسرّعة أعمال التقنيات الواعدة لدعم الشركات الناشئة بالمجال الابتكاري
سبق

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" برنامج مسرعة التقنيات الواعدة الذي يستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التقنية الواعدة، مثل تقنيات التجارة الإلكترونية، والتقنيات المالية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات البرمجية، بهدف دعم المنشآت الناشئة في المجال الابتكاري وضخّ المزيد من المشروعات الابتكارية في الاقتصاد الوطني.

وتفصيلاً، يسعى البرنامج إلى دعم المنشآت المشاركة، وتأسيسها على أسسٍ سليمة، تعزز من إمكانات نجاحها في السوق السعودي، من خلال ربط أصحاب الشركات الناشئة بالمتخصصين من ذوي الخبرة العالية في المجال، وتوفير فرص الاستثمار في تلك الشركات، مع تقديم برامج تدريبية وحزم استشارية وموارد متنوعة في المجال لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم الرياديّة.

ويهدف البرنامج إلى توفير العديد من الفرص الوظيفية والاستثمارية في السوق السعودي وفقًا لرؤية 2030 في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تحويل المملكة إلى وجهةٍ للابتكار في مجال التقنيات الواعدة، وتنمية الاقتصاد الوطني عن طريق زيادة إسهامات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.

وتحصل المنشآت المشاركة خلال البرنامج الذي سيستمر لمدة 12 أسبوعًا، على معسكر تدريبي مكثف في مجال البيانات وكيفية الاستفادة منها، وتقديم العديد من الورش والحِزم الإرشادية والمنح التمويلية، إضافة إلى باقة من الخدمات لإكسابهم المهارات اللازمة بتوجيه من الخبراء المتخصصين في المجال، كما سيحظى خريجو البرنامج بخدماتٍ تمويلية من خلال ربطهم بالجهات الحكومية والخاصة، والمتابع خلال سير تقدمهم لفترة ما بعد التخرج.

وحددت "منشآت" شهر فبراير الحالي كبدايةٍ للتسجيل في البرنامج، كما تدعو جميع المنشآت ممن تنطبق عليها الشروط إلى المسارعة في التسجيل عبر الرابط (https://www.monshaat.gov.sa/node/8956)

ويمكن للمنشآت اغتنام الفرص التي توفرها مسرّعة التقنيات الواعدة للاستفادة منها في تعزيز أدوارهم الرياديّة ووضعهم في مصاف المنشآت الوطنية الابتكارية.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
10:33 PM

"منشآت" تطلق مسرّعة أعمال التقنيات الواعدة لدعم الشركات الناشئة بالمجال الابتكاري

يهدف البرنامج لتوفير فرص وظيفية واستثمارية في السوق وفقًا لرؤية 2030م

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" برنامج مسرعة التقنيات الواعدة الذي يستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التقنية الواعدة، مثل تقنيات التجارة الإلكترونية، والتقنيات المالية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات البرمجية، بهدف دعم المنشآت الناشئة في المجال الابتكاري وضخّ المزيد من المشروعات الابتكارية في الاقتصاد الوطني.

وتفصيلاً، يسعى البرنامج إلى دعم المنشآت المشاركة، وتأسيسها على أسسٍ سليمة، تعزز من إمكانات نجاحها في السوق السعودي، من خلال ربط أصحاب الشركات الناشئة بالمتخصصين من ذوي الخبرة العالية في المجال، وتوفير فرص الاستثمار في تلك الشركات، مع تقديم برامج تدريبية وحزم استشارية وموارد متنوعة في المجال لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم الرياديّة.

ويهدف البرنامج إلى توفير العديد من الفرص الوظيفية والاستثمارية في السوق السعودي وفقًا لرؤية 2030 في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تحويل المملكة إلى وجهةٍ للابتكار في مجال التقنيات الواعدة، وتنمية الاقتصاد الوطني عن طريق زيادة إسهامات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.

وتحصل المنشآت المشاركة خلال البرنامج الذي سيستمر لمدة 12 أسبوعًا، على معسكر تدريبي مكثف في مجال البيانات وكيفية الاستفادة منها، وتقديم العديد من الورش والحِزم الإرشادية والمنح التمويلية، إضافة إلى باقة من الخدمات لإكسابهم المهارات اللازمة بتوجيه من الخبراء المتخصصين في المجال، كما سيحظى خريجو البرنامج بخدماتٍ تمويلية من خلال ربطهم بالجهات الحكومية والخاصة، والمتابع خلال سير تقدمهم لفترة ما بعد التخرج.

وحددت "منشآت" شهر فبراير الحالي كبدايةٍ للتسجيل في البرنامج، كما تدعو جميع المنشآت ممن تنطبق عليها الشروط إلى المسارعة في التسجيل عبر الرابط (https://www.monshaat.gov.sa/node/8956)

ويمكن للمنشآت اغتنام الفرص التي توفرها مسرّعة التقنيات الواعدة للاستفادة منها في تعزيز أدوارهم الرياديّة ووضعهم في مصاف المنشآت الوطنية الابتكارية.

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