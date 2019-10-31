النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

غش أثار تساؤلات.. فيديو يكشف أسباب قصر عمر بعض المباني السكنية وخطرها

لقي تفاعلاً لدى رواد موقع التواصل فيما تواصل جهود "الإسكان" في التنظيم العقاري

أثار فيديو نُشِر على مواقع التواصل العديد من التساؤلات حول ما يجري في بعض المباني السكنية من أخطاء فنية؛ جراء غش أو تلاعب بعض المقاولين، وكيف تم تفادي ذلك من خلال أساليب جديدة تحدّ من وجود تلك المباني المتهالكة وقصيرة العمر.

ولقي الفيديو تفاعلاً من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قدّم مهندس متخصص في البناء شرحاً مطولاً للأخطاء التي يمكن تجنبها أو رصدها في المنشآت السكنية المختلفة، وأثيرت العديد من الاستفسارات حول الجهات التي تقدم هذه الخدمة.

وكانت وزارة الإسكان، ممثلةً في برنامج التنظيم العقاري، أوضحت في مناسبات سابقة أن الخدمة تعدّ أحد مسارات برنامج البناء المستدام، وتعنى بتقييم جودة المباني الجاهزة؛ حيث يتم فحص الوحدة السكنية بأدقّ الأدوات ووفق المعايير العالمية لجودة البناء، ما من شأنه تقديم تقرير شفاف وموضوعي يعكس حالة الوحدة السكنية والعيوب الموجودة فيها.

كما تسهم خدمة أخرى ضمن برنامج البناء المستدام -كونها ذات بعد بيئي واقتصادي فريد- بتقديم خدمة "تقييم الاستدامة" عبر أدوات ومعايير تسهم في جعل الوحدات السكنية أكثر استدامة وأقل هدراً للموارد.

وكان المهندس مازن الداوود المشرف العام على برامج التنظيم العقاري، قد قال في حديث سابق إن برنامج البناء المستدام يسهم في خلق بيئة محفزة لتطوير المنتجات السكنية، ويعتبر محفزاً نوعياً للقطاع العقاري، كما يسهم البرنامج وخدمات الفحص في محاربة الغش والوحدات الرديئة التي قد يتم تقديمها للسوق بطريقة مضللة.

المباني السكنية غش

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
غش أثار تساؤلات.. فيديو يكشف أسباب قصر عمر بعض المباني السكنية وخطرها
سبق

أثار فيديو نُشِر على مواقع التواصل العديد من التساؤلات حول ما يجري في بعض المباني السكنية من أخطاء فنية؛ جراء غش أو تلاعب بعض المقاولين، وكيف تم تفادي ذلك من خلال أساليب جديدة تحدّ من وجود تلك المباني المتهالكة وقصيرة العمر.

ولقي الفيديو تفاعلاً من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قدّم مهندس متخصص في البناء شرحاً مطولاً للأخطاء التي يمكن تجنبها أو رصدها في المنشآت السكنية المختلفة، وأثيرت العديد من الاستفسارات حول الجهات التي تقدم هذه الخدمة.

وكانت وزارة الإسكان، ممثلةً في برنامج التنظيم العقاري، أوضحت في مناسبات سابقة أن الخدمة تعدّ أحد مسارات برنامج البناء المستدام، وتعنى بتقييم جودة المباني الجاهزة؛ حيث يتم فحص الوحدة السكنية بأدقّ الأدوات ووفق المعايير العالمية لجودة البناء، ما من شأنه تقديم تقرير شفاف وموضوعي يعكس حالة الوحدة السكنية والعيوب الموجودة فيها.

كما تسهم خدمة أخرى ضمن برنامج البناء المستدام -كونها ذات بعد بيئي واقتصادي فريد- بتقديم خدمة "تقييم الاستدامة" عبر أدوات ومعايير تسهم في جعل الوحدات السكنية أكثر استدامة وأقل هدراً للموارد.

وكان المهندس مازن الداوود المشرف العام على برامج التنظيم العقاري، قد قال في حديث سابق إن برنامج البناء المستدام يسهم في خلق بيئة محفزة لتطوير المنتجات السكنية، ويعتبر محفزاً نوعياً للقطاع العقاري، كما يسهم البرنامج وخدمات الفحص في محاربة الغش والوحدات الرديئة التي قد يتم تقديمها للسوق بطريقة مضللة.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
01:14 PM

غش أثار تساؤلات.. فيديو يكشف أسباب قصر عمر بعض المباني السكنية وخطرها

لقي تفاعلاً لدى رواد موقع التواصل فيما تواصل جهود "الإسكان" في التنظيم العقاري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,289

أثار فيديو نُشِر على مواقع التواصل العديد من التساؤلات حول ما يجري في بعض المباني السكنية من أخطاء فنية؛ جراء غش أو تلاعب بعض المقاولين، وكيف تم تفادي ذلك من خلال أساليب جديدة تحدّ من وجود تلك المباني المتهالكة وقصيرة العمر.

ولقي الفيديو تفاعلاً من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قدّم مهندس متخصص في البناء شرحاً مطولاً للأخطاء التي يمكن تجنبها أو رصدها في المنشآت السكنية المختلفة، وأثيرت العديد من الاستفسارات حول الجهات التي تقدم هذه الخدمة.

وكانت وزارة الإسكان، ممثلةً في برنامج التنظيم العقاري، أوضحت في مناسبات سابقة أن الخدمة تعدّ أحد مسارات برنامج البناء المستدام، وتعنى بتقييم جودة المباني الجاهزة؛ حيث يتم فحص الوحدة السكنية بأدقّ الأدوات ووفق المعايير العالمية لجودة البناء، ما من شأنه تقديم تقرير شفاف وموضوعي يعكس حالة الوحدة السكنية والعيوب الموجودة فيها.

كما تسهم خدمة أخرى ضمن برنامج البناء المستدام -كونها ذات بعد بيئي واقتصادي فريد- بتقديم خدمة "تقييم الاستدامة" عبر أدوات ومعايير تسهم في جعل الوحدات السكنية أكثر استدامة وأقل هدراً للموارد.

وكان المهندس مازن الداوود المشرف العام على برامج التنظيم العقاري، قد قال في حديث سابق إن برنامج البناء المستدام يسهم في خلق بيئة محفزة لتطوير المنتجات السكنية، ويعتبر محفزاً نوعياً للقطاع العقاري، كما يسهم البرنامج وخدمات الفحص في محاربة الغش والوحدات الرديئة التي قد يتم تقديمها للسوق بطريقة مضللة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,307
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,798
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,247
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,429

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ
القائد الحكومي والتأثير المحدود

القائد الحكومي والتأثير المحدود

يحيى فقيهي
هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري
هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

عبدالرحمن القحطاني
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة