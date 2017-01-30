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"الصحة" تُنهي استعدادات تدشين مركز لقاحات "كورونا" بحائل

ضمن الخطة الوطنية التي تنفِّذها الوزارة

بدأت وزارة الصحة أعمال البناء والتركيبات استعدادًا لتدشين مركز لقاحات "كورونا" بمنطقة حائل، وذلك في مركز المؤتمرات بمجمع أجا للطالبات بجامعة حائل.

وأظهرت الصور البدء بشكل فعلي في الاستعداد لتهيئة مركز لقاحات "كورونا" بحائل لتوفير اللقاح لأهالي منطقة حائل.

يأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفّذها وزارة الصحة.

وأظهر حساب تجمع حائل الصحي على تويتر جانبًا من أعمال المركز.

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد حائل صحة حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تُنهي استعدادات تدشين مركز لقاحات "كورونا" بحائل
سبق

بدأت وزارة الصحة أعمال البناء والتركيبات استعدادًا لتدشين مركز لقاحات "كورونا" بمنطقة حائل، وذلك في مركز المؤتمرات بمجمع أجا للطالبات بجامعة حائل.

وأظهرت الصور البدء بشكل فعلي في الاستعداد لتهيئة مركز لقاحات "كورونا" بحائل لتوفير اللقاح لأهالي منطقة حائل.

يأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفّذها وزارة الصحة.

وأظهر حساب تجمع حائل الصحي على تويتر جانبًا من أعمال المركز.

29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442
09:41 PM

"الصحة" تُنهي استعدادات تدشين مركز لقاحات "كورونا" بحائل

ضمن الخطة الوطنية التي تنفِّذها الوزارة

A A A
خالد السليمي - حائل
2
1,066

بدأت وزارة الصحة أعمال البناء والتركيبات استعدادًا لتدشين مركز لقاحات "كورونا" بمنطقة حائل، وذلك في مركز المؤتمرات بمجمع أجا للطالبات بجامعة حائل.

وأظهرت الصور البدء بشكل فعلي في الاستعداد لتهيئة مركز لقاحات "كورونا" بحائل لتوفير اللقاح لأهالي منطقة حائل.

يأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفّذها وزارة الصحة.

وأظهر حساب تجمع حائل الصحي على تويتر جانبًا من أعمال المركز.

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