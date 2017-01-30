بدأت وزارة الصحة أعمال البناء والتركيبات استعدادًا لتدشين مركز لقاحات "كورونا" بمنطقة حائل، وذلك في مركز المؤتمرات بمجمع أجا للطالبات بجامعة حائل. وأظهرت الصور البدء بشكل فعلي في الاستعداد لتهيئة مركز لقاحات "كورونا" بحائل لتوفير اللقاح لأهالي منطقة حائل. يأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفّذها وزارة الصحة. وأظهر حساب تجمع حائل الصحي على تويتر جانبًا من أعمال المركز.

"الصحة" تُنهي استعدادات تدشين مركز لقاحات "كورونا" بحائل خالد السليمي سبق 2021-01-29 بدأت وزارة الصحة أعمال البناء والتركيبات استعدادًا لتدشين مركز لقاحات "كورونا" بمنطقة حائل، وذلك في مركز المؤتمرات بمجمع أجا للطالبات بجامعة حائل.



وأظهرت الصور البدء بشكل فعلي في الاستعداد لتهيئة مركز لقاحات "كورونا" بحائل لتوفير اللقاح لأهالي منطقة حائل.



يأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفّذها وزارة الصحة.



وأظهر حساب تجمع حائل الصحي على تويتر جانبًا من أعمال المركز.

29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442 09:41 PM

"الصحة" تُنهي استعدادات تدشين مركز لقاحات "كورونا" بحائل ضمن الخطة الوطنية التي تنفِّذها الوزارة





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بدأت وزارة الصحة أعمال البناء والتركيبات استعدادًا لتدشين مركز لقاحات "كورونا" بمنطقة حائل، وذلك في مركز المؤتمرات بمجمع أجا للطالبات بجامعة حائل.



وأظهرت الصور البدء بشكل فعلي في الاستعداد لتهيئة مركز لقاحات "كورونا" بحائل لتوفير اللقاح لأهالي منطقة حائل.



يأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفّذها وزارة الصحة.



وأظهر حساب تجمع حائل الصحي على تويتر جانبًا من أعمال المركز.