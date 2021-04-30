تسبب أحد الكلاب في دخول سيدة في حالة من الخوف الهستيري والصياح، بعد أن تفاجأت باقترابه منها والنباح عليها، مما جعلها تقف في مكانها دون حراك؛ خوفاً من هجومه عليها. وتفصيلًا: وأثناء ذهاب إحدى السيدات لصلاة العشاء والتراويح بأحد المساجد بمخطط 7 بالشرائع، تفاجأت بهجوم كلب عليها والنباح بصوت عالٍ؛ ما جعلها تطلق صرخات الاستغاثة التي وصلت إلى مسامع أحد الأشخاص وبادر بالجري باتجاه الكلب لطرده من المكان. يذكر أن الكلب، بحسب أهالي المخطط، اعتاد التواجد في ذلك الموقع بالقرب من مجمع للنفايات منذ أكثر من شهر يقتات عليها وينام بالقرب منها، مطالبين الجهة ذات العلاقة بضرورة إبعاده عن منازلهم.

بعد اقتراب كلب منها.. صرخات سيدة تنقذها وهي في طريقها للمصلى بــ"مخطط 7 بالشرائع" أحمد العبدالله سبق 2021-04-30 تسبب أحد الكلاب في دخول سيدة في حالة من الخوف الهستيري والصياح، بعد أن تفاجأت باقترابه منها والنباح عليها، مما جعلها تقف في مكانها دون حراك؛ خوفاً من هجومه عليها.



وتفصيلًا: وأثناء ذهاب إحدى السيدات لصلاة العشاء والتراويح بأحد المساجد بمخطط 7 بالشرائع، تفاجأت بهجوم كلب عليها والنباح بصوت عالٍ؛ ما جعلها تطلق صرخات الاستغاثة التي وصلت إلى مسامع أحد الأشخاص وبادر بالجري باتجاه الكلب لطرده من المكان.



يذكر أن الكلب، بحسب أهالي المخطط، اعتاد التواجد في ذلك الموقع بالقرب من مجمع للنفايات منذ أكثر من شهر يقتات عليها وينام بالقرب منها، مطالبين الجهة ذات العلاقة بضرورة إبعاده عن منازلهم.

30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442 08:56 PM

بعد اقتراب كلب منها.. صرخات سيدة تنقذها وهي في طريقها للمصلى بــ"مخطط 7 بالشرائع" سمعها أحد المصلين وبادر بإبعاده عنها





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تسبب أحد الكلاب في دخول سيدة في حالة من الخوف الهستيري والصياح، بعد أن تفاجأت باقترابه منها والنباح عليها، مما جعلها تقف في مكانها دون حراك؛ خوفاً من هجومه عليها.



وتفصيلًا: وأثناء ذهاب إحدى السيدات لصلاة العشاء والتراويح بأحد المساجد بمخطط 7 بالشرائع، تفاجأت بهجوم كلب عليها والنباح بصوت عالٍ؛ ما جعلها تطلق صرخات الاستغاثة التي وصلت إلى مسامع أحد الأشخاص وبادر بالجري باتجاه الكلب لطرده من المكان.



يذكر أن الكلب، بحسب أهالي المخطط، اعتاد التواجد في ذلك الموقع بالقرب من مجمع للنفايات منذ أكثر من شهر يقتات عليها وينام بالقرب منها، مطالبين الجهة ذات العلاقة بضرورة إبعاده عن منازلهم.