فيديو.. برج جدة وصل إلى الطابق 66 بداية فبراير الجاري

المقطع التُقط بتقنية الفاصل الزمني وبثته "الديلي ميل" البريطانية

كشف شريط فيديو التُقط بتقنية الفاصل الزمني، أن برج جدة قد وصل إلى الطابق 66 بارتفاع 266 متراً، وذلك في بداية شهر فبراير الجاري.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، التي بثت الفيديو: إن البرج المزمع افتتاحه في نهاية عام 2019، سوف يصل إلى 170 طابقاً، بارتفاع 1006 أمتار، عند الانتهاء من بنائه، ليكون أعلى بناء في العالم.

وتضيف الصحيفة: إن الفيديو يتابع بناء البرج منذ مارس عام 2014، حتى فبراير الجاري 2018، حيث ظلت الصور تُلتقط شهرياً، ويكشف تتابع الصور بناء طابق وراء الآخر، حتى وصل المبنى إلى الطابق 66 بداية شهر فبراير الجاري، بنسبة نحو 47 في المائة من المبنى.

وحسب الصحيفة: تبلغ تكلفة بناء البرج 1.2 مليار دولار، وذلك ضمن مشروع متكامل، يشمل فنادق، مدارس، مباني سكنية، مراكز تسوق، مدارس، جامعات، ومستشفيات ومستوصفات، وتبلغ تكلفة المشروع 20 مليار دولار، ليكون مَعلماً حضارياً يليق بسمعة المملكة ومكانتها الاقتصادية.