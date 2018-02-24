النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو.. برج جدة وصل إلى الطابق 66 بداية فبراير الجاري

المقطع التُقط بتقنية الفاصل الزمني وبثته "الديلي ميل" البريطانية

كشف شريط فيديو التُقط بتقنية الفاصل الزمني، أن برج جدة قد وصل إلى الطابق 66 بارتفاع 266 متراً، وذلك في بداية شهر فبراير الجاري.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، التي بثت الفيديو: إن البرج المزمع افتتاحه في نهاية عام 2019، سوف يصل إلى 170 طابقاً، بارتفاع 1006 أمتار، عند الانتهاء من بنائه، ليكون أعلى بناء في العالم.

وتضيف الصحيفة: إن الفيديو يتابع بناء البرج منذ مارس عام 2014، حتى فبراير الجاري 2018، حيث ظلت الصور تُلتقط شهرياً، ويكشف تتابع الصور بناء طابق وراء الآخر، حتى وصل المبنى إلى الطابق 66 بداية شهر فبراير الجاري، بنسبة نحو 47 في المائة من المبنى.

وحسب الصحيفة: تبلغ تكلفة بناء البرج 1.2 مليار دولار، وذلك ضمن مشروع متكامل، يشمل فنادق، مدارس، مباني سكنية، مراكز تسوق، مدارس، جامعات، ومستشفيات ومستوصفات، وتبلغ تكلفة المشروع 20 مليار دولار، ليكون مَعلماً حضارياً يليق بسمعة المملكة ومكانتها الاقتصادية.

الرئيسية/ محطات

اعلان
فيديو.. برج جدة وصل إلى الطابق 66 بداية فبراير الجاري
سبق

كشف شريط فيديو التُقط بتقنية الفاصل الزمني، أن برج جدة قد وصل إلى الطابق 66 بارتفاع 266 متراً، وذلك في بداية شهر فبراير الجاري.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، التي بثت الفيديو: إن البرج المزمع افتتاحه في نهاية عام 2019، سوف يصل إلى 170 طابقاً، بارتفاع 1006 أمتار، عند الانتهاء من بنائه، ليكون أعلى بناء في العالم.

وتضيف الصحيفة: إن الفيديو يتابع بناء البرج منذ مارس عام 2014، حتى فبراير الجاري 2018، حيث ظلت الصور تُلتقط شهرياً، ويكشف تتابع الصور بناء طابق وراء الآخر، حتى وصل المبنى إلى الطابق 66 بداية شهر فبراير الجاري، بنسبة نحو 47 في المائة من المبنى.

وحسب الصحيفة: تبلغ تكلفة بناء البرج 1.2 مليار دولار، وذلك ضمن مشروع متكامل، يشمل فنادق، مدارس، مباني سكنية، مراكز تسوق، مدارس، جامعات، ومستشفيات ومستوصفات، وتبلغ تكلفة المشروع 20 مليار دولار، ليكون مَعلماً حضارياً يليق بسمعة المملكة ومكانتها الاقتصادية.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
11:42 AM

فيديو.. برج جدة وصل إلى الطابق 66 بداية فبراير الجاري

المقطع التُقط بتقنية الفاصل الزمني وبثته "الديلي ميل" البريطانية

A A A
أيمن حسن - الرياض
11
36,459

كشف شريط فيديو التُقط بتقنية الفاصل الزمني، أن برج جدة قد وصل إلى الطابق 66 بارتفاع 266 متراً، وذلك في بداية شهر فبراير الجاري.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، التي بثت الفيديو: إن البرج المزمع افتتاحه في نهاية عام 2019، سوف يصل إلى 170 طابقاً، بارتفاع 1006 أمتار، عند الانتهاء من بنائه، ليكون أعلى بناء في العالم.

وتضيف الصحيفة: إن الفيديو يتابع بناء البرج منذ مارس عام 2014، حتى فبراير الجاري 2018، حيث ظلت الصور تُلتقط شهرياً، ويكشف تتابع الصور بناء طابق وراء الآخر، حتى وصل المبنى إلى الطابق 66 بداية شهر فبراير الجاري، بنسبة نحو 47 في المائة من المبنى.

وحسب الصحيفة: تبلغ تكلفة بناء البرج 1.2 مليار دولار، وذلك ضمن مشروع متكامل، يشمل فنادق، مدارس، مباني سكنية، مراكز تسوق، مدارس، جامعات، ومستشفيات ومستوصفات، وتبلغ تكلفة المشروع 20 مليار دولار، ليكون مَعلماً حضارياً يليق بسمعة المملكة ومكانتها الاقتصادية.

شارك برأيك
52
258

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,251
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,373
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,960
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,457

كاريكاتير

معاً أبداً

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة