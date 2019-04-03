توقيع اتفاقية شراكة بين النصر وجوراء للاتصالات لمدة 5 سنوات

وقع نادي النصر وشركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات المالكة لحقوق ليبارا موبايل اتفاقية رسمية لمدة خمس سنوات تقدم من خلالها باقة اتصال خاصة بنادي النصر بمسمى ( mobile V) حيث ستوفر هذه الباقة عددًا من خدمات الاتصال والإنترنت ومحتوى حصري وخاص لجماهير نادي النصر الغالية والذي بدوره يوفر موارد مالية إضافية للنادي لما يخدم مشروعات النادي المستقبلية.

وتعد هذه الشراكة الأولى من نوعها في الأندية الرياضية في الشرق الأوسط، هذا وقد جرت مراسم التوقيع بحضور رئيس مجلس إدارة نادي النصر سعود بن محمد آل سويلم والرئيس التنفيذي لشركة اتحاد جوراء لتقنية المعلومات وليد بن حمد الحركان.

وتعد شركة اتحاد جوراء لتقنية المعلومات المالكة لحقوق ليبارا موبايل شركة اتصالات عالمية حاصلة على جوائز عدة في تقديم المنتجات والخدمات عالية الجودة حيث حصلت على جائزة أفضل مشغل اتصالات افتراضي منذ عام 2015 حتى تاريخه.