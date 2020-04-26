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التفاصيل الكاملة لأمر ⁧‫خادم الحرمين الشريفين‬⁩ برفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة

مدير شرطة حائل يشارك رجال الضبط الأمني إفطارهم ويطلع على سير العمل

حثَّ الجميع على تكثيف الجهود وتطوير مستوى الأداء لخدمة المنطقة

شارك مدير شرطة حائل، اللواء الدكتور كتاب عقيلان العتيبي، يوم الجمعة الموافق 1 رمضان 1441هـ، منسوبي القطاعات الأمنية المشاركين ميدانيًّا في تطبيق منع التجوُّل بحائل من الساعة الـ5 مساء حتى الساعة الـ9 صباحًا وجبة إفطار رمضان المبارك.

وتفصيلاً، جاءت مشاركة اللواء "العتيبي" رجال الأمن وجبة الإفطار في هذا الشهر المبارك تقديرًا منه للدور الكبير والجهود العظيمة التي يقومون بها ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

واطلع "العتيبي" خلال مشاركته رجال الأمن وجبة الإفطار على سير العمل الأمني في نقاط الضبط الأمني، وحث الجميع على تكثيف الجهود، وتطوير مستوى الأداء لخدمة المنطقة، وسير العمل من أجل أن يعم الرخاء والاستقرار، وذلك بتقنين حركة التنقل التزامًا للتحذيرات، وتنفيذًا للقرارات الكفيلة بالقضاء على الفيروس نهائيًّا. واستمع إلى ملاحظات ومقترحات منسوبي نقاط الضبط الأمني حول العمل الأمني بالمنطقة.

وأشاد مدير شرطة حائل بالجهود التي يبذلها رجال الأمن في تطبيق منع التجول تحقيقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وبمتابعة من الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس اللجنة العليا لمركز إدارة الأزمات بمنطقة حائل، وبمتابعة من الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس اللجنة العليا للمركز، وبإشراف رئيس اللجنة التنفيذية للمركز وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ.

وخلت شوارع وطرقات مدينة حائل في أول أيام رمضان من المارة استشعارًا من المواطنين والمقيمين بدورهم، وتعاونهم التام مع إخوانهم رجال الأمن. فيما انتشر أفراد وآليات الجهات الأمنية بمختلف وشوارع وطرق وميادين حائل العامة، سواء في ساعات منع التجول أو خارجها؛ وذلك لضبط الأمن في المدينة.

حائل مدير شرطة حائل كتاب العتيبي شهر رمضان منع التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير شرطة حائل يشارك رجال الضبط الأمني إفطارهم ويطلع على سير العمل
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شارك مدير شرطة حائل، اللواء الدكتور كتاب عقيلان العتيبي، يوم الجمعة الموافق 1 رمضان 1441هـ، منسوبي القطاعات الأمنية المشاركين ميدانيًّا في تطبيق منع التجوُّل بحائل من الساعة الـ5 مساء حتى الساعة الـ9 صباحًا وجبة إفطار رمضان المبارك.

وتفصيلاً، جاءت مشاركة اللواء "العتيبي" رجال الأمن وجبة الإفطار في هذا الشهر المبارك تقديرًا منه للدور الكبير والجهود العظيمة التي يقومون بها ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

واطلع "العتيبي" خلال مشاركته رجال الأمن وجبة الإفطار على سير العمل الأمني في نقاط الضبط الأمني، وحث الجميع على تكثيف الجهود، وتطوير مستوى الأداء لخدمة المنطقة، وسير العمل من أجل أن يعم الرخاء والاستقرار، وذلك بتقنين حركة التنقل التزامًا للتحذيرات، وتنفيذًا للقرارات الكفيلة بالقضاء على الفيروس نهائيًّا. واستمع إلى ملاحظات ومقترحات منسوبي نقاط الضبط الأمني حول العمل الأمني بالمنطقة.

وأشاد مدير شرطة حائل بالجهود التي يبذلها رجال الأمن في تطبيق منع التجول تحقيقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وبمتابعة من الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس اللجنة العليا لمركز إدارة الأزمات بمنطقة حائل، وبمتابعة من الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس اللجنة العليا للمركز، وبإشراف رئيس اللجنة التنفيذية للمركز وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ.

وخلت شوارع وطرقات مدينة حائل في أول أيام رمضان من المارة استشعارًا من المواطنين والمقيمين بدورهم، وتعاونهم التام مع إخوانهم رجال الأمن. فيما انتشر أفراد وآليات الجهات الأمنية بمختلف وشوارع وطرق وميادين حائل العامة، سواء في ساعات منع التجول أو خارجها؛ وذلك لضبط الأمن في المدينة.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
01:18 AM

مدير شرطة حائل يشارك رجال الضبط الأمني إفطارهم ويطلع على سير العمل

حثَّ الجميع على تكثيف الجهود وتطوير مستوى الأداء لخدمة المنطقة

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خالد السليمي - حائل
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20,157

شارك مدير شرطة حائل، اللواء الدكتور كتاب عقيلان العتيبي، يوم الجمعة الموافق 1 رمضان 1441هـ، منسوبي القطاعات الأمنية المشاركين ميدانيًّا في تطبيق منع التجوُّل بحائل من الساعة الـ5 مساء حتى الساعة الـ9 صباحًا وجبة إفطار رمضان المبارك.

وتفصيلاً، جاءت مشاركة اللواء "العتيبي" رجال الأمن وجبة الإفطار في هذا الشهر المبارك تقديرًا منه للدور الكبير والجهود العظيمة التي يقومون بها ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

واطلع "العتيبي" خلال مشاركته رجال الأمن وجبة الإفطار على سير العمل الأمني في نقاط الضبط الأمني، وحث الجميع على تكثيف الجهود، وتطوير مستوى الأداء لخدمة المنطقة، وسير العمل من أجل أن يعم الرخاء والاستقرار، وذلك بتقنين حركة التنقل التزامًا للتحذيرات، وتنفيذًا للقرارات الكفيلة بالقضاء على الفيروس نهائيًّا. واستمع إلى ملاحظات ومقترحات منسوبي نقاط الضبط الأمني حول العمل الأمني بالمنطقة.

وأشاد مدير شرطة حائل بالجهود التي يبذلها رجال الأمن في تطبيق منع التجول تحقيقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وبمتابعة من الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس اللجنة العليا لمركز إدارة الأزمات بمنطقة حائل، وبمتابعة من الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس اللجنة العليا للمركز، وبإشراف رئيس اللجنة التنفيذية للمركز وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ.

وخلت شوارع وطرقات مدينة حائل في أول أيام رمضان من المارة استشعارًا من المواطنين والمقيمين بدورهم، وتعاونهم التام مع إخوانهم رجال الأمن. فيما انتشر أفراد وآليات الجهات الأمنية بمختلف وشوارع وطرق وميادين حائل العامة، سواء في ساعات منع التجول أو خارجها؛ وذلك لضبط الأمن في المدينة.

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