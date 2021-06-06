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نظير صعود الفريق لدوري المحترفين.. الطائي يجدد مع "الكوكي"

سعياً نحو الاستقرار الفني، جددت إدارة نادي الطائي، اليوم الأحد، عقد مدير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التونسي محمد الكوكي لموسم إضافي، ليقوده في أول مواسمه في دوري المحترفين.
وقاد الكوكي (46 عاماً) الطائي إلى التأهل إلى دوري المحترفين، خلال الموسم المقبل، بعد غياب 13 عاماً، بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، برصيد 77 نقطة.
وكان المدرب التونسي تولى مهمة تدريب الطائي في نوفمبر الماضي، خلفاً للكرواتي دراجان تالاتيتش، والذي تمت إقالته لسوء النتائج.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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نظير صعود الفريق لدوري المحترفين.. الطائي يجدد مع "الكوكي"
سبق

سعياً نحو الاستقرار الفني، جددت إدارة نادي الطائي، اليوم الأحد، عقد مدير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التونسي محمد الكوكي لموسم إضافي، ليقوده في أول مواسمه في دوري المحترفين.
وقاد الكوكي (46 عاماً) الطائي إلى التأهل إلى دوري المحترفين، خلال الموسم المقبل، بعد غياب 13 عاماً، بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، برصيد 77 نقطة.
وكان المدرب التونسي تولى مهمة تدريب الطائي في نوفمبر الماضي، خلفاً للكرواتي دراجان تالاتيتش، والذي تمت إقالته لسوء النتائج.


06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
11:37 PM

نظير صعود الفريق لدوري المحترفين.. الطائي يجدد مع "الكوكي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,383

سعياً نحو الاستقرار الفني، جددت إدارة نادي الطائي، اليوم الأحد، عقد مدير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التونسي محمد الكوكي لموسم إضافي، ليقوده في أول مواسمه في دوري المحترفين.
وقاد الكوكي (46 عاماً) الطائي إلى التأهل إلى دوري المحترفين، خلال الموسم المقبل، بعد غياب 13 عاماً، بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، برصيد 77 نقطة.
وكان المدرب التونسي تولى مهمة تدريب الطائي في نوفمبر الماضي، خلفاً للكرواتي دراجان تالاتيتش، والذي تمت إقالته لسوء النتائج.


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