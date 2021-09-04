خلال الـ 24 ساعة.. فلسطين تسجل 1585 إصابة جديدة وحالة وفاة بكورونا

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 14حالة وفاة و1585 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1080 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 92%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7%، ونسبة الوفيات 1,0% من مجمل الإصابات.

وأشارت وزيرة الصحة إلى وجود 52 مصابًا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 149 مصابًا، بينهم 8 مصابين على أجهزة التنفس الاصطناعي.