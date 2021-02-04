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رقم صادم عن عدد أنواع "كورونا" في العالم.. هل تتخيل؟!

أعلنه وزير اللقاح في بريطانيا.. "عامل يدعو لمواصلة العمل"

قال وزير توزيع لقاح كورونا في بريطانيا نديم الزهاوي، إنه تم رصد حوالي 4000 نوع مختلف من فيروس كورونا، الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في جميع أنحاء العالم حتى الآن.

وأوضح الوزير البريطاني، في تصريح، أن هذا العامل جعل منتجي اللقاحات ضد فيروس كورونا يواصلون العمل على تحسين لقاحاتهم.

وقال "الزهاوي": إنه لا أحد يرغب في أن يكون اللقاح الحالي غير فعال في مواجهة المتغيرات التي يحدثها فيروس كورونا.

وأكد أن كل مصنعي اللقاح مثل "فايزر"، وأسترزينيكا"، و"موديرنا" وغيرهم من المصنعين "يعملون على تحسين اللقاحات، والتأكد من أننا جاهزون لأي متغير".

فيروس كورونا الجديد

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رقم صادم عن عدد أنواع "كورونا" في العالم.. هل تتخيل؟!
سبق

قال وزير توزيع لقاح كورونا في بريطانيا نديم الزهاوي، إنه تم رصد حوالي 4000 نوع مختلف من فيروس كورونا، الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في جميع أنحاء العالم حتى الآن.

وأوضح الوزير البريطاني، في تصريح، أن هذا العامل جعل منتجي اللقاحات ضد فيروس كورونا يواصلون العمل على تحسين لقاحاتهم.

وقال "الزهاوي": إنه لا أحد يرغب في أن يكون اللقاح الحالي غير فعال في مواجهة المتغيرات التي يحدثها فيروس كورونا.

وأكد أن كل مصنعي اللقاح مثل "فايزر"، وأسترزينيكا"، و"موديرنا" وغيرهم من المصنعين "يعملون على تحسين اللقاحات، والتأكد من أننا جاهزون لأي متغير".

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
12:22 PM

رقم صادم عن عدد أنواع "كورونا" في العالم.. هل تتخيل؟!

أعلنه وزير اللقاح في بريطانيا.. "عامل يدعو لمواصلة العمل"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير توزيع لقاح كورونا في بريطانيا نديم الزهاوي، إنه تم رصد حوالي 4000 نوع مختلف من فيروس كورونا، الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في جميع أنحاء العالم حتى الآن.

وأوضح الوزير البريطاني، في تصريح، أن هذا العامل جعل منتجي اللقاحات ضد فيروس كورونا يواصلون العمل على تحسين لقاحاتهم.

وقال "الزهاوي": إنه لا أحد يرغب في أن يكون اللقاح الحالي غير فعال في مواجهة المتغيرات التي يحدثها فيروس كورونا.

وأكد أن كل مصنعي اللقاح مثل "فايزر"، وأسترزينيكا"، و"موديرنا" وغيرهم من المصنعين "يعملون على تحسين اللقاحات، والتأكد من أننا جاهزون لأي متغير".

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