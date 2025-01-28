"محافظ طريف" يُدشن المتجر الإلكتروني لرعاية الأيتام بالمحافظة

"الصقر": جهود الجمعية مشكورة ونتطلع للمزيد

دشّن محافظ طريف بدر بن نجر الصقر، المتجر الإلكتروني الخاص لجمعية رعاية الأيتام بطريف في مكتبه.



جاء ذلك بحضور منسوبي الجمعية وعدد من المسؤولين، في إطار سعي الجمعية لتقديم عمل مؤسسي احترافي لخدمة الفئة المستفيدة من الجمعية وتوفير احتياجاتهم وفق تطلعات القيادة الحكيمة.



عقب التدشين قال محافظ طريف: إن الجمعية تقوم بعمل جبار، واليوم ندشن هذا المتجر لاستمرار هذا العطاء خدمة للمجتمع، مقدمًا الشكر الجزيل للقائمين على جمعية رعاية الأيتام بطريف، متطلعًا للمزيد من المشروعات الخيرية.



من جهته عبر رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بطريف، ثاني العنزي، عن امتنانه وتقديره لمحافظ طريف، على دعمه المستمر ووقفته الدائمة لجميع الجهات الخيرية بالمحافظة.



وقال "العنزي": إن المتجر الإلكتروني الذي تم تدشينه يعتبر فكرة فريدة تتيح للراغبين المساهمة بدعم الجمعية والاستفادة من تنوع مجالات التبرع بطريقة سهلة ومميزة، من خلال تصفح المتجر واختيار المشروع المراد دعمه.



وأوضح "العنزي" أن الجمعية تقدم مشروعات عدة للأيتام؛ منها كفالة اليتيم، وكفالة غذائية، ومشروع أحسن إليهم، والحقيبة المدرسية، وتفريج الكربات، وكسوة الشتاء. كما ترعى الأرامل وتسعى لكفالتهم في الجوانب الاجتماعية والصحية والتعليمية.



رابط الفيديو: https://youtu.be/awQ0-PyCYtY



لتصفح المتجر: https://aytamturaiff.org.sa/Home/Index

