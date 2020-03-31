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"ترامب" حول نشر الصين معلومات مضللة عن "كورونا": الكل يفعل ذلك!

في تصريح يناقض تمامًا موقف "بومبيو" الذي هاجم خلاله موسكو وبيكن

اعتبر الرئيس الأمريكي أن مزاعم نشر الصين وروسيا وإيران معلومات مضللة حول أصل فيروس كورونا، أمر طبيعي و"كل بلد يفعل ذلك".

جاء تصريح ترامب خلال حديث لقناة "فوكس" أمس الاثنين، في معرض رده على ملاحظة مقدم برنامج أن "الصين قامت بالتضليل، وأنت سيدي الرئيس تعلم ذلك".

وقال ترامب: هم يفعلون ذلك ونحن نفعله، ونطلق عليهم أسماء مختلفة وأنت تعرف، إنني أدلي بتصريحات قوية جدًّا ضد الصين، بما في ذلك حول الفيروس الصيني، الذي يستمر وجوده منذ فترة طويلة"، وأضاف: "كل بلد يفعل ذلك".

وبحسب "روسيا اليوم"، يتناقض تصريح ترامب بشكل واضح مع موقف وزير خارجيته مايك بومبيو، الذي وجّه أمس الاثنين أيضًا مع الأمين العام للناتو "ينس ستولتنبرغ"، اتهامات لروسيا والصين بممارستهما التضليل ونشر "الدعاية الكاذبة" حول فيروس كورونا.

الصين فيروس كورونا الجديد دونالد ترامب

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"ترامب" حول نشر الصين معلومات مضللة عن "كورونا": الكل يفعل ذلك!
سبق

اعتبر الرئيس الأمريكي أن مزاعم نشر الصين وروسيا وإيران معلومات مضللة حول أصل فيروس كورونا، أمر طبيعي و"كل بلد يفعل ذلك".

جاء تصريح ترامب خلال حديث لقناة "فوكس" أمس الاثنين، في معرض رده على ملاحظة مقدم برنامج أن "الصين قامت بالتضليل، وأنت سيدي الرئيس تعلم ذلك".

وقال ترامب: هم يفعلون ذلك ونحن نفعله، ونطلق عليهم أسماء مختلفة وأنت تعرف، إنني أدلي بتصريحات قوية جدًّا ضد الصين، بما في ذلك حول الفيروس الصيني، الذي يستمر وجوده منذ فترة طويلة"، وأضاف: "كل بلد يفعل ذلك".

وبحسب "روسيا اليوم"، يتناقض تصريح ترامب بشكل واضح مع موقف وزير خارجيته مايك بومبيو، الذي وجّه أمس الاثنين أيضًا مع الأمين العام للناتو "ينس ستولتنبرغ"، اتهامات لروسيا والصين بممارستهما التضليل ونشر "الدعاية الكاذبة" حول فيروس كورونا.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
10:55 AM

"ترامب" حول نشر الصين معلومات مضللة عن "كورونا": الكل يفعل ذلك!

في تصريح يناقض تمامًا موقف "بومبيو" الذي هاجم خلاله موسكو وبيكن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتبر الرئيس الأمريكي أن مزاعم نشر الصين وروسيا وإيران معلومات مضللة حول أصل فيروس كورونا، أمر طبيعي و"كل بلد يفعل ذلك".

جاء تصريح ترامب خلال حديث لقناة "فوكس" أمس الاثنين، في معرض رده على ملاحظة مقدم برنامج أن "الصين قامت بالتضليل، وأنت سيدي الرئيس تعلم ذلك".

وقال ترامب: هم يفعلون ذلك ونحن نفعله، ونطلق عليهم أسماء مختلفة وأنت تعرف، إنني أدلي بتصريحات قوية جدًّا ضد الصين، بما في ذلك حول الفيروس الصيني، الذي يستمر وجوده منذ فترة طويلة"، وأضاف: "كل بلد يفعل ذلك".

وبحسب "روسيا اليوم"، يتناقض تصريح ترامب بشكل واضح مع موقف وزير خارجيته مايك بومبيو، الذي وجّه أمس الاثنين أيضًا مع الأمين العام للناتو "ينس ستولتنبرغ"، اتهامات لروسيا والصين بممارستهما التضليل ونشر "الدعاية الكاذبة" حول فيروس كورونا.

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