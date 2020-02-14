وبيّنت أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة تبوك, تضمن نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة, وتدنٍّ في مدى الرؤية على مدينة تبوك.

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مُثارة على تبوك وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-02-14 أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة تبوك, تضمن نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة, وتدنٍّ في مدى الرؤية على مدينة تبوك. وبيّنت أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441 03:49 PM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مُثارة على تبوك تستمر حتى الساعة السابعة مساءً





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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة تبوك, تضمن نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة, وتدنٍّ في مدى الرؤية على مدينة تبوك.

وبيّنت أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.