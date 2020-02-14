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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مُثارة على تبوك

تستمر حتى الساعة السابعة مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة تبوك, تضمن نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة, وتدنٍّ في مدى الرؤية على مدينة تبوك.

وبيّنت أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة منطقة تبوك الرياح السطحية وأتربة مثارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مُثارة على تبوك
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة تبوك, تضمن نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة, وتدنٍّ في مدى الرؤية على مدينة تبوك.

وبيّنت أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
03:49 PM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مُثارة على تبوك

تستمر حتى الساعة السابعة مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة تبوك, تضمن نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة, وتدنٍّ في مدى الرؤية على مدينة تبوك.

وبيّنت أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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