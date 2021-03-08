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"الغامدي" يلتحق بصفوف "النصر".. استعداداً للقاء "الأهلي" المنتظر

يلتحق لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر رائد الغامدي بالتدريبات الجماعية لفريقه، مساء اليوم الاثنين.

ويشهد "النصر" انتعاشاً بعودة البرازيلي "مايكون" لمشاركة الفريق بقية منافسات الموسم الجاري، حيث ستكون موقعة الأهلي، الخميس المقبل، في الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هي الأولى لـ"مايكون" بعد العودة للنادي.

ويأمل النصر (30 نقطة) تخطي عقبة الأهلي (35 نقطة) والعودة مجدداً لمربع الكبار.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الغامدي" يلتحق بصفوف "النصر".. استعداداً للقاء "الأهلي" المنتظر
سبق

يلتحق لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر رائد الغامدي بالتدريبات الجماعية لفريقه، مساء اليوم الاثنين.

ويشهد "النصر" انتعاشاً بعودة البرازيلي "مايكون" لمشاركة الفريق بقية منافسات الموسم الجاري، حيث ستكون موقعة الأهلي، الخميس المقبل، في الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هي الأولى لـ"مايكون" بعد العودة للنادي.

ويأمل النصر (30 نقطة) تخطي عقبة الأهلي (35 نقطة) والعودة مجدداً لمربع الكبار.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
05:55 PM

"الغامدي" يلتحق بصفوف "النصر".. استعداداً للقاء "الأهلي" المنتظر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يلتحق لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر رائد الغامدي بالتدريبات الجماعية لفريقه، مساء اليوم الاثنين.

ويشهد "النصر" انتعاشاً بعودة البرازيلي "مايكون" لمشاركة الفريق بقية منافسات الموسم الجاري، حيث ستكون موقعة الأهلي، الخميس المقبل، في الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هي الأولى لـ"مايكون" بعد العودة للنادي.

ويأمل النصر (30 نقطة) تخطي عقبة الأهلي (35 نقطة) والعودة مجدداً لمربع الكبار.

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