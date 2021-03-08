"الغامدي" يلتحق بصفوف "النصر".. استعداداً للقاء "الأهلي" المنتظر

يلتحق لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر رائد الغامدي بالتدريبات الجماعية لفريقه، مساء اليوم الاثنين.

ويشهد "النصر" انتعاشاً بعودة البرازيلي "مايكون" لمشاركة الفريق بقية منافسات الموسم الجاري، حيث ستكون موقعة الأهلي، الخميس المقبل، في الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هي الأولى لـ"مايكون" بعد العودة للنادي.

ويأمل النصر (30 نقطة) تخطي عقبة الأهلي (35 نقطة) والعودة مجدداً لمربع الكبار.