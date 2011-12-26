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السعودية تعزّز قوتها العسكرية لصناعة قنابل "Paveway IV" الذكية

"الخارجية" الأمريكية تخطر الكونغرس بإصدار التراخيص

اخطرت وزارة الخارجية الأمريكية، الكونغرس رسمياً عن عزمها إصدار تراخيص قنابل دقيقة التوجيه إلى المملكة العربية السعودية، وفقاً لتقرير صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ووفقاً للتقرير، الصفقة تقدر بـ 478 مليون دولار وتشمل 7500 قنبلة من طراز "Paveway IV" الذكية -دقيقة التوجيه- التي بموجب الشروط سيتم إنتاجها في السعودية.

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السعودية تعزّز قوتها العسكرية لصناعة قنابل "Paveway IV" الذكية
سبق

اخطرت وزارة الخارجية الأمريكية، الكونغرس رسمياً عن عزمها إصدار تراخيص قنابل دقيقة التوجيه إلى المملكة العربية السعودية، وفقاً لتقرير صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ووفقاً للتقرير، الصفقة تقدر بـ 478 مليون دولار وتشمل 7500 قنبلة من طراز "Paveway IV" الذكية -دقيقة التوجيه- التي بموجب الشروط سيتم إنتاجها في السعودية.

26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
10:26 AM

السعودية تعزّز قوتها العسكرية لصناعة قنابل "Paveway IV" الذكية

"الخارجية" الأمريكية تخطر الكونغرس بإصدار التراخيص

A A A
خالد علي - الرياض
0
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اخطرت وزارة الخارجية الأمريكية، الكونغرس رسمياً عن عزمها إصدار تراخيص قنابل دقيقة التوجيه إلى المملكة العربية السعودية، وفقاً لتقرير صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ووفقاً للتقرير، الصفقة تقدر بـ 478 مليون دولار وتشمل 7500 قنبلة من طراز "Paveway IV" الذكية -دقيقة التوجيه- التي بموجب الشروط سيتم إنتاجها في السعودية.

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