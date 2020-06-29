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"التعليم": اللائحة الجديدة ستمكن المعلم من الترقية دون الحاجة إلى رقم وظيفي شاغر

تضمنت مزايا مهنية ومادية حافظت على امتيازات الوظائف التعليمية في "السابقة"

أكدت وزارة التعليم بأن من مميزات اللائحة الجديدة والتي ستدخل حيز التنفيذ الأربعاء القادم أنها ستمكن المعلم من الترقية دون الحاجة إلى رقم وظيفي شاغر موضحة أنه تم مراعاة اقتراحات المعلمين والمشرفين في اللائحة مشيرة إلى أنها حافظت على امتيازات اللائحة السابقة

وتفصيلاً؛ قالت المتحدثة باسم وزارة التعليم في مداخلة مع الإخبارية إن اللائحة أتت نتيجة لتكامل جهود وعمل مشترك بين عدة جهات حكومية منها وزارة الموارد البشرية ووزارة التعليم ووزارة المالية وهيئة تقويم التعليم.

وأوضحت بأن وزارة الموارد البشرية أعدت اللائحة بمشاركة وزارة التعليم ومن ثم اقترحت وزارة التعليم جملة من التعديلات بناء على آراء المعلمين والمشرفين.

وقالت إنها اشتملت اللائحة الجديدة على مزايا مهنية ومادية مهمة حافظت على امتيازات الوظائف التعليمية في اللائحة السابقة تمكن المعلم من الترقية دون الحاجة لرقم وظيفي شاغر

وتبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب ووزارة المالية يوم الأربعاء القادم 10 ذو القعدة الموافق 1 يوليو تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة بناء على قرار وزير الخدمة المدنية (سابقاً) رئيس لجنة البت في شأن اللوائح التنفيذية الذي اقتضى أن يكون نفاذ اللائحة بتاريخ 10 ذو القعدة

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"التعليم": اللائحة الجديدة ستمكن المعلم من الترقية دون الحاجة إلى رقم وظيفي شاغر
سبق

أكدت وزارة التعليم بأن من مميزات اللائحة الجديدة والتي ستدخل حيز التنفيذ الأربعاء القادم أنها ستمكن المعلم من الترقية دون الحاجة إلى رقم وظيفي شاغر موضحة أنه تم مراعاة اقتراحات المعلمين والمشرفين في اللائحة مشيرة إلى أنها حافظت على امتيازات اللائحة السابقة

وتفصيلاً؛ قالت المتحدثة باسم وزارة التعليم في مداخلة مع الإخبارية إن اللائحة أتت نتيجة لتكامل جهود وعمل مشترك بين عدة جهات حكومية منها وزارة الموارد البشرية ووزارة التعليم ووزارة المالية وهيئة تقويم التعليم.

وأوضحت بأن وزارة الموارد البشرية أعدت اللائحة بمشاركة وزارة التعليم ومن ثم اقترحت وزارة التعليم جملة من التعديلات بناء على آراء المعلمين والمشرفين.

وقالت إنها اشتملت اللائحة الجديدة على مزايا مهنية ومادية مهمة حافظت على امتيازات الوظائف التعليمية في اللائحة السابقة تمكن المعلم من الترقية دون الحاجة لرقم وظيفي شاغر

وتبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب ووزارة المالية يوم الأربعاء القادم 10 ذو القعدة الموافق 1 يوليو تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة بناء على قرار وزير الخدمة المدنية (سابقاً) رئيس لجنة البت في شأن اللوائح التنفيذية الذي اقتضى أن يكون نفاذ اللائحة بتاريخ 10 ذو القعدة

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
11:41 PM

"التعليم": اللائحة الجديدة ستمكن المعلم من الترقية دون الحاجة إلى رقم وظيفي شاغر

تضمنت مزايا مهنية ومادية حافظت على امتيازات الوظائف التعليمية في "السابقة"

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قاسم الخبراني - الرياض
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أكدت وزارة التعليم بأن من مميزات اللائحة الجديدة والتي ستدخل حيز التنفيذ الأربعاء القادم أنها ستمكن المعلم من الترقية دون الحاجة إلى رقم وظيفي شاغر موضحة أنه تم مراعاة اقتراحات المعلمين والمشرفين في اللائحة مشيرة إلى أنها حافظت على امتيازات اللائحة السابقة

وتفصيلاً؛ قالت المتحدثة باسم وزارة التعليم في مداخلة مع الإخبارية إن اللائحة أتت نتيجة لتكامل جهود وعمل مشترك بين عدة جهات حكومية منها وزارة الموارد البشرية ووزارة التعليم ووزارة المالية وهيئة تقويم التعليم.

وأوضحت بأن وزارة الموارد البشرية أعدت اللائحة بمشاركة وزارة التعليم ومن ثم اقترحت وزارة التعليم جملة من التعديلات بناء على آراء المعلمين والمشرفين.

وقالت إنها اشتملت اللائحة الجديدة على مزايا مهنية ومادية مهمة حافظت على امتيازات الوظائف التعليمية في اللائحة السابقة تمكن المعلم من الترقية دون الحاجة لرقم وظيفي شاغر

وتبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب ووزارة المالية يوم الأربعاء القادم 10 ذو القعدة الموافق 1 يوليو تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة بناء على قرار وزير الخدمة المدنية (سابقاً) رئيس لجنة البت في شأن اللوائح التنفيذية الذي اقتضى أن يكون نفاذ اللائحة بتاريخ 10 ذو القعدة

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