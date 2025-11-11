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"أمطار الباحة".. الدفاع المدني: اتصلوا على 998 للإبلاغ عن الطوارئ

"الأرصاد" نبّهت لهطولات رعدية مصحوبة برياح على عدد من المحافظات

دعا الدفاع المدني في منطقة الباحة، إلى توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

الدفاع المدني الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمطار الباحة".. الدفاع المدني: اتصلوا على 998 للإبلاغ عن الطوارئ
سبق

دعا الدفاع المدني في منطقة الباحة، إلى توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
02:08 PM

"أمطار الباحة".. الدفاع المدني: اتصلوا على 998 للإبلاغ عن الطوارئ

"الأرصاد" نبّهت لهطولات رعدية مصحوبة برياح على عدد من المحافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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دعا الدفاع المدني في منطقة الباحة، إلى توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

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