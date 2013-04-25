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راغب علامة: "لبنان قطعة سما يشوهونها الزعران والمجرمون بأوامر خارجية"

قال: مع الوقت سيذهب الطغاة إلى مزبلة التاريخ ويرجع لبنان كما أراده الرب

عبّر الفنان اللبناني راغب علامة؛ عن محبته الكبيرة لبلده لبنان، وتغنى بجمال طبيعته، قائلاً "لبنان قطعة سما عم يشوهوها الزعران والمجرمين" من خلال تغريدة نشرها في موقع "تويتر".


وأعاد راغب علامة، نشر صورة من منشور للإعلامي اللبناني جو القارح، يظهر فيها جمال بلدة رعيت في البقاع الأوسط، وفي وسطها يظهر جبل صنين.

وكتب الفنان اللبناني: "لبنان البلد الأجمل هو هدية من الرب، الشعب اللبناني انتخب اللي كذبوا عليه وسرقوه وعم يدمروا هويته وبيئته وعم يحرقوا أشجاره وعم يهجروا الأوادم منه! لبنان قطعة سما عم يشوهوها الزعران والمجرمين بأوامر خارجية!".

وأضاف علامة "لكن مع الوقت سيذهب الطغاة إلى مزبلة التاريخ ويرجع لبنان كما أراده الرب".

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راغب علامة: "لبنان قطعة سما يشوهونها الزعران والمجرمون بأوامر خارجية"
سبق

عبّر الفنان اللبناني راغب علامة؛ عن محبته الكبيرة لبلده لبنان، وتغنى بجمال طبيعته، قائلاً "لبنان قطعة سما عم يشوهوها الزعران والمجرمين" من خلال تغريدة نشرها في موقع "تويتر".


وأعاد راغب علامة، نشر صورة من منشور للإعلامي اللبناني جو القارح، يظهر فيها جمال بلدة رعيت في البقاع الأوسط، وفي وسطها يظهر جبل صنين.

وكتب الفنان اللبناني: "لبنان البلد الأجمل هو هدية من الرب، الشعب اللبناني انتخب اللي كذبوا عليه وسرقوه وعم يدمروا هويته وبيئته وعم يحرقوا أشجاره وعم يهجروا الأوادم منه! لبنان قطعة سما عم يشوهوها الزعران والمجرمين بأوامر خارجية!".

وأضاف علامة "لكن مع الوقت سيذهب الطغاة إلى مزبلة التاريخ ويرجع لبنان كما أراده الرب".

25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
01:01 PM

راغب علامة: "لبنان قطعة سما يشوهونها الزعران والمجرمون بأوامر خارجية"

قال: مع الوقت سيذهب الطغاة إلى مزبلة التاريخ ويرجع لبنان كما أراده الرب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عبّر الفنان اللبناني راغب علامة؛ عن محبته الكبيرة لبلده لبنان، وتغنى بجمال طبيعته، قائلاً "لبنان قطعة سما عم يشوهوها الزعران والمجرمين" من خلال تغريدة نشرها في موقع "تويتر".


وأعاد راغب علامة، نشر صورة من منشور للإعلامي اللبناني جو القارح، يظهر فيها جمال بلدة رعيت في البقاع الأوسط، وفي وسطها يظهر جبل صنين.

وكتب الفنان اللبناني: "لبنان البلد الأجمل هو هدية من الرب، الشعب اللبناني انتخب اللي كذبوا عليه وسرقوه وعم يدمروا هويته وبيئته وعم يحرقوا أشجاره وعم يهجروا الأوادم منه! لبنان قطعة سما عم يشوهوها الزعران والمجرمين بأوامر خارجية!".

وأضاف علامة "لكن مع الوقت سيذهب الطغاة إلى مزبلة التاريخ ويرجع لبنان كما أراده الرب".

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