النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

برئاسة عهود الشهيل.. اجتماع تحضيري للاحتفال باليوبيل الذهبي لقسم الإعلام

بكلية الآداب بجامعة الملك سعود

عقدت لجنة الاحتفال بذكرى اليوبيل الذهبي لتأسيس قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة الملك سعود اجتماعها التحضيري الأول برئاسة الدكتورة عهود بنت سلطان الشهيل، رئيسة القسم والمشرفة على لجنة الاحتفال، أمس الخميس، في قاعة مجلس القسم.

بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية للدكتورة عهود الشهيل، رحبت فيها بأعضاء وعضوات اللجنة، موضحة أهمية المناسبة وتكثيف الجهود والاستعدادات لإخراجها بما يليق بالقسم والجامعة على مدى نصف قرن من العطاء والإنجاز العلمي والأكاديمي والبحثي والثقافي والاجتماعي. بعد ذلك تمت مناقشة مقترحات بعض الأعضاء والعضوات لطبيعة ونوعية فعاليات الاحتفالية وتشكيل اللجان والتوصية بعقد الاجتماعات القادمة وفق الإنجازات المطلوبة مسبقًا.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
برئاسة عهود الشهيل.. اجتماع تحضيري للاحتفال باليوبيل الذهبي لقسم الإعلام
سبق

عقدت لجنة الاحتفال بذكرى اليوبيل الذهبي لتأسيس قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة الملك سعود اجتماعها التحضيري الأول برئاسة الدكتورة عهود بنت سلطان الشهيل، رئيسة القسم والمشرفة على لجنة الاحتفال، أمس الخميس، في قاعة مجلس القسم.

بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية للدكتورة عهود الشهيل، رحبت فيها بأعضاء وعضوات اللجنة، موضحة أهمية المناسبة وتكثيف الجهود والاستعدادات لإخراجها بما يليق بالقسم والجامعة على مدى نصف قرن من العطاء والإنجاز العلمي والأكاديمي والبحثي والثقافي والاجتماعي. بعد ذلك تمت مناقشة مقترحات بعض الأعضاء والعضوات لطبيعة ونوعية فعاليات الاحتفالية وتشكيل اللجان والتوصية بعقد الاجتماعات القادمة وفق الإنجازات المطلوبة مسبقًا.

13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443
08:05 PM

برئاسة عهود الشهيل.. اجتماع تحضيري للاحتفال باليوبيل الذهبي لقسم الإعلام

بكلية الآداب بجامعة الملك سعود

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
193

عقدت لجنة الاحتفال بذكرى اليوبيل الذهبي لتأسيس قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة الملك سعود اجتماعها التحضيري الأول برئاسة الدكتورة عهود بنت سلطان الشهيل، رئيسة القسم والمشرفة على لجنة الاحتفال، أمس الخميس، في قاعة مجلس القسم.

بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية للدكتورة عهود الشهيل، رحبت فيها بأعضاء وعضوات اللجنة، موضحة أهمية المناسبة وتكثيف الجهود والاستعدادات لإخراجها بما يليق بالقسم والجامعة على مدى نصف قرن من العطاء والإنجاز العلمي والأكاديمي والبحثي والثقافي والاجتماعي. بعد ذلك تمت مناقشة مقترحات بعض الأعضاء والعضوات لطبيعة ونوعية فعاليات الاحتفالية وتشكيل اللجان والتوصية بعقد الاجتماعات القادمة وفق الإنجازات المطلوبة مسبقًا.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,688
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,338
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,619
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,326

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

علي آل شرمة
"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة