قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام في ثاني أيام الشهر الفضيل بعد صلاة المغرب مباشرة, بإنهاء غسل المطاف في وقت قياسي. وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد ودعاني أن الإدارة حققت رقمًا قياسيًا في تنظيف صحن المطاف في مدة زمنية مدتها (٥) دقائق، حيث كان العمل متواصلاً وبدقة عالية. وأشار إلى ترحيل 291 طنًا من النفايات في ثاني يوم من شهر رمضان, فيما تجاوز عدد العمال ٤٠٠٠ عامل وعاملة، و1500 حاوية نفايات كبيرة، و1500 حاوية نفايات صغيرة.

"شؤون الحرمين" تغسل صحن المطاف في 5 دقائق وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-14 قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام في ثاني أيام الشهر الفضيل بعد صلاة المغرب مباشرة, بإنهاء غسل المطاف في وقت قياسي.

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد ودعاني أن الإدارة حققت رقمًا قياسيًا في تنظيف صحن المطاف في مدة زمنية مدتها (٥) دقائق، حيث كان العمل متواصلاً وبدقة عالية.



وأشار إلى ترحيل 291 طنًا من النفايات في ثاني يوم من شهر رمضان, فيما تجاوز عدد العمال ٤٠٠٠ عامل وعاملة، و1500 حاوية نفايات كبيرة، و1500 حاوية نفايات صغيرة.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442 10:28 PM

"شؤون الحرمين" تغسل صحن المطاف في 5 دقائق ترحيل 291 طنًا من النفايات في ثاني يوم من شهر رمضان





A A A





0 مشاركة

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام في ثاني أيام الشهر الفضيل بعد صلاة المغرب مباشرة, بإنهاء غسل المطاف في وقت قياسي.

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد ودعاني أن الإدارة حققت رقمًا قياسيًا في تنظيف صحن المطاف في مدة زمنية مدتها (٥) دقائق، حيث كان العمل متواصلاً وبدقة عالية.



وأشار إلى ترحيل 291 طنًا من النفايات في ثاني يوم من شهر رمضان, فيما تجاوز عدد العمال ٤٠٠٠ عامل وعاملة، و1500 حاوية نفايات كبيرة، و1500 حاوية نفايات صغيرة.