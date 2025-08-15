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"هيئة الصحفيين السعوديين" تقدم ورشًا عن بعد وتضيف قناة بث مباشر للفعاليات

منحت الفروع صلاحيات الاستفادة من موقعها الرقمي لإتمام العمليات الإدارية

عقد مساء الخميس اجتماع عن بُعد بين أمين عام هيئة الصحفيين السعوديين الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الجحلان، ومديري فروع الهيئة في كل من الأحساء، ومكة، والدمام، وحائل، وحفر الباطن، والجبيل.

بدأ اللقاء الدوري ربع السنوي بترحيب الأمين العام بمديري الفروع، وتمنى التوفيق والسداد لهم في خدمة الرسالة الإعلامية الوطنية، واستمرار الجهود المباركة في خدمة الإعلاميين، وبارك للجميع موافقة الهيئة على افتتاح فرع لها بالدمام بإدارة الزميل أحمد بن عبدالكريم العباسي، وتمنى عليهم إعداد مشاريع وبرامج مشتركة وتكاملية بين الفروع والمركز الرئيس لتحقيق رؤية الهيئة.

ورحب مدراء الفروع ببيان الهيئة حيال ضبط الممارسات الإعلامية من غير الإعلاميين بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

وبدوره، قدم مشرف موقع الهيئة الرقمي يزيد بن سراء، الذي شارك في اللقاء، شرحًا وافيًا عن الموقع ومراحل تطويره والخدمات التي أضيفت إليه، ومنح الفروع صلاحيات الاستفادة منه لإتمام العمليات الإدارية ومنها (العضوية، تحديث الأخبار والتغطيات، الفعاليات والبرامج التدريبية).

بعد ذلك، فتح باب الحوار بين الجميع لمناقشة سبل تطوير أداء الفروع التي بادرت بالعمل جماعياً في مشروع توسيع المزايا التي تمنح للأعضاء، وتم تكليف فرع (الجبيل) لإعداد بعض التصاميم التي تخدم الهيئة.

كما تم الاتفاق على آلية العضوية لعام 2021، والقيام بتنفيذ عدد من الورش التدريبية عن بعد للإعلاميين خلال الشهور الأربعة المقبلة، وإضافة خدمة قناة بث مباشر على الموقع لجميع فعاليات الهيئة.

هيئة الصحفيين السعوديين

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"هيئة الصحفيين السعوديين" تقدم ورشًا عن بعد وتضيف قناة بث مباشر للفعاليات
سبق

عقد مساء الخميس اجتماع عن بُعد بين أمين عام هيئة الصحفيين السعوديين الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الجحلان، ومديري فروع الهيئة في كل من الأحساء، ومكة، والدمام، وحائل، وحفر الباطن، والجبيل.

بدأ اللقاء الدوري ربع السنوي بترحيب الأمين العام بمديري الفروع، وتمنى التوفيق والسداد لهم في خدمة الرسالة الإعلامية الوطنية، واستمرار الجهود المباركة في خدمة الإعلاميين، وبارك للجميع موافقة الهيئة على افتتاح فرع لها بالدمام بإدارة الزميل أحمد بن عبدالكريم العباسي، وتمنى عليهم إعداد مشاريع وبرامج مشتركة وتكاملية بين الفروع والمركز الرئيس لتحقيق رؤية الهيئة.

ورحب مدراء الفروع ببيان الهيئة حيال ضبط الممارسات الإعلامية من غير الإعلاميين بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

وبدوره، قدم مشرف موقع الهيئة الرقمي يزيد بن سراء، الذي شارك في اللقاء، شرحًا وافيًا عن الموقع ومراحل تطويره والخدمات التي أضيفت إليه، ومنح الفروع صلاحيات الاستفادة منه لإتمام العمليات الإدارية ومنها (العضوية، تحديث الأخبار والتغطيات، الفعاليات والبرامج التدريبية).

بعد ذلك، فتح باب الحوار بين الجميع لمناقشة سبل تطوير أداء الفروع التي بادرت بالعمل جماعياً في مشروع توسيع المزايا التي تمنح للأعضاء، وتم تكليف فرع (الجبيل) لإعداد بعض التصاميم التي تخدم الهيئة.

كما تم الاتفاق على آلية العضوية لعام 2021، والقيام بتنفيذ عدد من الورش التدريبية عن بعد للإعلاميين خلال الشهور الأربعة المقبلة، وإضافة خدمة قناة بث مباشر على الموقع لجميع فعاليات الهيئة.

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
07:40 PM
اخر تعديل
15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
08:56 PM

"هيئة الصحفيين السعوديين" تقدم ورشًا عن بعد وتضيف قناة بث مباشر للفعاليات

منحت الفروع صلاحيات الاستفادة من موقعها الرقمي لإتمام العمليات الإدارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقد مساء الخميس اجتماع عن بُعد بين أمين عام هيئة الصحفيين السعوديين الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الجحلان، ومديري فروع الهيئة في كل من الأحساء، ومكة، والدمام، وحائل، وحفر الباطن، والجبيل.

بدأ اللقاء الدوري ربع السنوي بترحيب الأمين العام بمديري الفروع، وتمنى التوفيق والسداد لهم في خدمة الرسالة الإعلامية الوطنية، واستمرار الجهود المباركة في خدمة الإعلاميين، وبارك للجميع موافقة الهيئة على افتتاح فرع لها بالدمام بإدارة الزميل أحمد بن عبدالكريم العباسي، وتمنى عليهم إعداد مشاريع وبرامج مشتركة وتكاملية بين الفروع والمركز الرئيس لتحقيق رؤية الهيئة.

ورحب مدراء الفروع ببيان الهيئة حيال ضبط الممارسات الإعلامية من غير الإعلاميين بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

وبدوره، قدم مشرف موقع الهيئة الرقمي يزيد بن سراء، الذي شارك في اللقاء، شرحًا وافيًا عن الموقع ومراحل تطويره والخدمات التي أضيفت إليه، ومنح الفروع صلاحيات الاستفادة منه لإتمام العمليات الإدارية ومنها (العضوية، تحديث الأخبار والتغطيات، الفعاليات والبرامج التدريبية).

بعد ذلك، فتح باب الحوار بين الجميع لمناقشة سبل تطوير أداء الفروع التي بادرت بالعمل جماعياً في مشروع توسيع المزايا التي تمنح للأعضاء، وتم تكليف فرع (الجبيل) لإعداد بعض التصاميم التي تخدم الهيئة.

كما تم الاتفاق على آلية العضوية لعام 2021، والقيام بتنفيذ عدد من الورش التدريبية عن بعد للإعلاميين خلال الشهور الأربعة المقبلة، وإضافة خدمة قناة بث مباشر على الموقع لجميع فعاليات الهيئة.

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