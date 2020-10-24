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أخذت المحجوز وغادرت.. مطالبات بتنظيم بيع ماء زمزم بـ"شرائع مكة"

فيما أكد أحد الباعة أن بعض المشترين يلتفون وقال: لا يوجد وقت محدد للبيع

ناشد عدد من المتسوقين الراغبين في شراء ماء زمزم من أحد أشهر منافذ بيعه في الشرائع بمكة، بضرورة تحديد أوقات لبيع علب ماء زمزم والالتزام بالكمية المحددة لكل شخص لوصول ماء زمزم لأكبر شريحة من السكان.

وقال "جمعان" وهو أحد المتسوقين في المركز الشهير: "أتردد بشكل شبه يومي للحصول على ماء زمزم، وكل مرة أحضر لا أجد الماء، أو يقول العاملون في المحل إنه نفد".

وتابع: "توجهت إلى مدير المركز وحين دخلت الإدارة فوجئت بوجود عدد 5 علب ماء زمزم محجوزة لديه، فأخذتها رغم معارضته، وغادرت الموقع بعد أن دفعت ثمنها".

بدوره، أكد أحد الباعة في المحل لـ"سبق" أنه لا يوجد وقت محدد للبيع، فمتى توافرت علب ماء زمزم يتم عرضها للبيع، مؤكداً أنهم يجدون صعوبة في التعامل مع المشترين والذين يصرون على مخالفة العدد المخصص لكل شخص بعدد 5 علب ماء زمزم؛ إذ يقوم بشراء 5 علب، ويعود مرة أخرى في نفس اللحظة ويشتري 5 أخرى، مما يقلل فرص حصول أشخاص آخرين على الماء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أخذت المحجوز وغادرت.. مطالبات بتنظيم بيع ماء زمزم بـ"شرائع مكة"
سبق

ناشد عدد من المتسوقين الراغبين في شراء ماء زمزم من أحد أشهر منافذ بيعه في الشرائع بمكة، بضرورة تحديد أوقات لبيع علب ماء زمزم والالتزام بالكمية المحددة لكل شخص لوصول ماء زمزم لأكبر شريحة من السكان.

وقال "جمعان" وهو أحد المتسوقين في المركز الشهير: "أتردد بشكل شبه يومي للحصول على ماء زمزم، وكل مرة أحضر لا أجد الماء، أو يقول العاملون في المحل إنه نفد".

وتابع: "توجهت إلى مدير المركز وحين دخلت الإدارة فوجئت بوجود عدد 5 علب ماء زمزم محجوزة لديه، فأخذتها رغم معارضته، وغادرت الموقع بعد أن دفعت ثمنها".

بدوره، أكد أحد الباعة في المحل لـ"سبق" أنه لا يوجد وقت محدد للبيع، فمتى توافرت علب ماء زمزم يتم عرضها للبيع، مؤكداً أنهم يجدون صعوبة في التعامل مع المشترين والذين يصرون على مخالفة العدد المخصص لكل شخص بعدد 5 علب ماء زمزم؛ إذ يقوم بشراء 5 علب، ويعود مرة أخرى في نفس اللحظة ويشتري 5 أخرى، مما يقلل فرص حصول أشخاص آخرين على الماء.

24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
03:44 PM

أخذت المحجوز وغادرت.. مطالبات بتنظيم بيع ماء زمزم بـ"شرائع مكة"

فيما أكد أحد الباعة أن بعض المشترين يلتفون وقال: لا يوجد وقت محدد للبيع

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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4,667

ناشد عدد من المتسوقين الراغبين في شراء ماء زمزم من أحد أشهر منافذ بيعه في الشرائع بمكة، بضرورة تحديد أوقات لبيع علب ماء زمزم والالتزام بالكمية المحددة لكل شخص لوصول ماء زمزم لأكبر شريحة من السكان.

وقال "جمعان" وهو أحد المتسوقين في المركز الشهير: "أتردد بشكل شبه يومي للحصول على ماء زمزم، وكل مرة أحضر لا أجد الماء، أو يقول العاملون في المحل إنه نفد".

وتابع: "توجهت إلى مدير المركز وحين دخلت الإدارة فوجئت بوجود عدد 5 علب ماء زمزم محجوزة لديه، فأخذتها رغم معارضته، وغادرت الموقع بعد أن دفعت ثمنها".

بدوره، أكد أحد الباعة في المحل لـ"سبق" أنه لا يوجد وقت محدد للبيع، فمتى توافرت علب ماء زمزم يتم عرضها للبيع، مؤكداً أنهم يجدون صعوبة في التعامل مع المشترين والذين يصرون على مخالفة العدد المخصص لكل شخص بعدد 5 علب ماء زمزم؛ إذ يقوم بشراء 5 علب، ويعود مرة أخرى في نفس اللحظة ويشتري 5 أخرى، مما يقلل فرص حصول أشخاص آخرين على الماء.

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