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"إغاثي الملك سلمان" يوزّع 37 طنّ أغذية في إقليم السند الباكستاني

عيادات المركز تواصل تقديم خدماتها الطبية في مخيم "الزعتري"

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 37 طنًّا و450 كجم من السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة سجاول بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2,100 فرد.

يأتي ذلك في إطار المساعدات السعودية المقدمة للدول والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.

كما قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتوزيع 17 طنًّا من السلال الغذائية للأسر المحتاجة في جزيرة ميون بمحافظة تعز، استفاد منها 900 فرد.

وجاء ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.

هذا وقد واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

وراجع العيادات أمس 72 مريضًا بمختلف الحالات المرضية؛ حيث استقبلت عيادات الطب العام 62 مستفيدًا تمت معاينتهم وصرفت الأدوية اللازمة لهم، وراجع قسم الطوارئ 10 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 58 وصفة طبية.

يذكر أن عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة داخل مخيم الزعتري تهدف إلى الإسهام في توفير البيئة الآمنة صحيًّا للاجئين السوريين في المخيّم، من خلال الكوادر الطبية المتميزة والمعدات الطبية الحديثة؛ مما جعلها في المراكز المتقدمة في عملها الطبي الإنساني الدائم على مستوى المنظمات الدولية والمحلية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إغاثي الملك سلمان" يوزّع 37 طنّ أغذية في إقليم السند الباكستاني
سبق

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 37 طنًّا و450 كجم من السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة سجاول بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2,100 فرد.

يأتي ذلك في إطار المساعدات السعودية المقدمة للدول والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.

كما قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتوزيع 17 طنًّا من السلال الغذائية للأسر المحتاجة في جزيرة ميون بمحافظة تعز، استفاد منها 900 فرد.

وجاء ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.

هذا وقد واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

وراجع العيادات أمس 72 مريضًا بمختلف الحالات المرضية؛ حيث استقبلت عيادات الطب العام 62 مستفيدًا تمت معاينتهم وصرفت الأدوية اللازمة لهم، وراجع قسم الطوارئ 10 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 58 وصفة طبية.

يذكر أن عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة داخل مخيم الزعتري تهدف إلى الإسهام في توفير البيئة الآمنة صحيًّا للاجئين السوريين في المخيّم، من خلال الكوادر الطبية المتميزة والمعدات الطبية الحديثة؛ مما جعلها في المراكز المتقدمة في عملها الطبي الإنساني الدائم على مستوى المنظمات الدولية والمحلية.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
05:14 PM
اخر تعديل
17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
06:17 PM

"إغاثي الملك سلمان" يوزّع 37 طنّ أغذية في إقليم السند الباكستاني

عيادات المركز تواصل تقديم خدماتها الطبية في مخيم "الزعتري"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 37 طنًّا و450 كجم من السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة سجاول بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2,100 فرد.

يأتي ذلك في إطار المساعدات السعودية المقدمة للدول والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.

كما قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتوزيع 17 طنًّا من السلال الغذائية للأسر المحتاجة في جزيرة ميون بمحافظة تعز، استفاد منها 900 فرد.

وجاء ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.

هذا وقد واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

وراجع العيادات أمس 72 مريضًا بمختلف الحالات المرضية؛ حيث استقبلت عيادات الطب العام 62 مستفيدًا تمت معاينتهم وصرفت الأدوية اللازمة لهم، وراجع قسم الطوارئ 10 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 58 وصفة طبية.

يذكر أن عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة داخل مخيم الزعتري تهدف إلى الإسهام في توفير البيئة الآمنة صحيًّا للاجئين السوريين في المخيّم، من خلال الكوادر الطبية المتميزة والمعدات الطبية الحديثة؛ مما جعلها في المراكز المتقدمة في عملها الطبي الإنساني الدائم على مستوى المنظمات الدولية والمحلية.

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