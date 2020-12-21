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"أعمال" تدرب ٢٨٠٠ مستفيد ومستفيدة من البرنامج الحرفي

لتأهيلهم لسوق العمل وبدعم وإشراف "بنك التنمية الاجتماعية"

أقامت جمعية أعمال للتنمية الأسرية (جمعية أعمال) معرض "همة بحرفة"؛ لتمكين مستفيدي البرنامج الحرفي وتأهيلهم للانطلاق إلى سوق العمل.

ودربت الجمعية، بدعم وإشراف من بنك التنمية الاجتماعية، 2800 مستفيد ومستفيدة في حرف متنوعة على مستوى المملكة العربية السعودية شملت كلاً من منطقة الرياض ومكة وعسير والباحة، والمحافظات التابعة لها: الخرج، الدرعية، بيشة، الطائف، أبها، الدوادمي، وادي الدواسر، حوطة بني تميم، الأفلاج، المجمعة، الزلفي، المزاحمية.

وعُرضت بعض المنتجات من خلال المعرض المقام في الفترة من ٥/٢ إلى ٥/٤ /١٤٤٢هـ بمركز غرناطة مول في مدينة الرياض.

وشهد تدشين المعرض وقص شريط الافتتاح حضور نائب الرئيس للتمويل في بنك التنمية الاجتماعية سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، ومستشار الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية سعيد صالح الزهراني، ومدير الخدمات غير المالية ببنك التنمية الاجتماعية ناصر رخيص العنزي، وبحضور عدد من المهتمين.

واكتسب المعرض طابعًا مميزًا من حيث الحرف المتنوعة بمشاركة 40 محترفاً بمهن مختلفة شملت: صيانة الجوالات، وفن التصوير، وصناعة العطور، وفن التجميل، وصناعة القهوة، والخياطة، والكروشيه، وتنسيق الزهور، والتغليف والتعليب، والنحت على الليزر. كما عُرِضت برامج تعليمية مجانية استفاد منها الزوار بالتطبيق والمحاكاة.

من جهة أخرى، أعلن القائمون على المعرض عدداً من الفائزين بالسحوبات اليومية إكرًاما لزوارهم، وفتحت جمعية أعمال باب التسجيل لمن يرغب أن ينضم إلى قائمة المتدربين في المراحل المقبلة من برامج التدريب.

جمعية أعمال للتنمية الأسرية معرض همة بحرفة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"أعمال" تدرب ٢٨٠٠ مستفيد ومستفيدة من البرنامج الحرفي
سبق

أقامت جمعية أعمال للتنمية الأسرية (جمعية أعمال) معرض "همة بحرفة"؛ لتمكين مستفيدي البرنامج الحرفي وتأهيلهم للانطلاق إلى سوق العمل.

ودربت الجمعية، بدعم وإشراف من بنك التنمية الاجتماعية، 2800 مستفيد ومستفيدة في حرف متنوعة على مستوى المملكة العربية السعودية شملت كلاً من منطقة الرياض ومكة وعسير والباحة، والمحافظات التابعة لها: الخرج، الدرعية، بيشة، الطائف، أبها، الدوادمي، وادي الدواسر، حوطة بني تميم، الأفلاج، المجمعة، الزلفي، المزاحمية.

وعُرضت بعض المنتجات من خلال المعرض المقام في الفترة من ٥/٢ إلى ٥/٤ /١٤٤٢هـ بمركز غرناطة مول في مدينة الرياض.

وشهد تدشين المعرض وقص شريط الافتتاح حضور نائب الرئيس للتمويل في بنك التنمية الاجتماعية سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، ومستشار الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية سعيد صالح الزهراني، ومدير الخدمات غير المالية ببنك التنمية الاجتماعية ناصر رخيص العنزي، وبحضور عدد من المهتمين.

واكتسب المعرض طابعًا مميزًا من حيث الحرف المتنوعة بمشاركة 40 محترفاً بمهن مختلفة شملت: صيانة الجوالات، وفن التصوير، وصناعة العطور، وفن التجميل، وصناعة القهوة، والخياطة، والكروشيه، وتنسيق الزهور، والتغليف والتعليب، والنحت على الليزر. كما عُرِضت برامج تعليمية مجانية استفاد منها الزوار بالتطبيق والمحاكاة.

من جهة أخرى، أعلن القائمون على المعرض عدداً من الفائزين بالسحوبات اليومية إكرًاما لزوارهم، وفتحت جمعية أعمال باب التسجيل لمن يرغب أن ينضم إلى قائمة المتدربين في المراحل المقبلة من برامج التدريب.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
06:24 PM

"أعمال" تدرب ٢٨٠٠ مستفيد ومستفيدة من البرنامج الحرفي

لتأهيلهم لسوق العمل وبدعم وإشراف "بنك التنمية الاجتماعية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقامت جمعية أعمال للتنمية الأسرية (جمعية أعمال) معرض "همة بحرفة"؛ لتمكين مستفيدي البرنامج الحرفي وتأهيلهم للانطلاق إلى سوق العمل.

ودربت الجمعية، بدعم وإشراف من بنك التنمية الاجتماعية، 2800 مستفيد ومستفيدة في حرف متنوعة على مستوى المملكة العربية السعودية شملت كلاً من منطقة الرياض ومكة وعسير والباحة، والمحافظات التابعة لها: الخرج، الدرعية، بيشة، الطائف، أبها، الدوادمي، وادي الدواسر، حوطة بني تميم، الأفلاج، المجمعة، الزلفي، المزاحمية.

وعُرضت بعض المنتجات من خلال المعرض المقام في الفترة من ٥/٢ إلى ٥/٤ /١٤٤٢هـ بمركز غرناطة مول في مدينة الرياض.

وشهد تدشين المعرض وقص شريط الافتتاح حضور نائب الرئيس للتمويل في بنك التنمية الاجتماعية سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، ومستشار الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية سعيد صالح الزهراني، ومدير الخدمات غير المالية ببنك التنمية الاجتماعية ناصر رخيص العنزي، وبحضور عدد من المهتمين.

واكتسب المعرض طابعًا مميزًا من حيث الحرف المتنوعة بمشاركة 40 محترفاً بمهن مختلفة شملت: صيانة الجوالات، وفن التصوير، وصناعة العطور، وفن التجميل، وصناعة القهوة، والخياطة، والكروشيه، وتنسيق الزهور، والتغليف والتعليب، والنحت على الليزر. كما عُرِضت برامج تعليمية مجانية استفاد منها الزوار بالتطبيق والمحاكاة.

من جهة أخرى، أعلن القائمون على المعرض عدداً من الفائزين بالسحوبات اليومية إكرًاما لزوارهم، وفتحت جمعية أعمال باب التسجيل لمن يرغب أن ينضم إلى قائمة المتدربين في المراحل المقبلة من برامج التدريب.

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