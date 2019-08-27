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"النيابة العامة": يُحظر إجراء أي تخفيضات أو مسابقات تجارية دون ترخيص من الجهة المختصة

‏أوضحت النيابة العامة أنه يُحظر إجراء أي تخفيضات في أسعار المنتجات أو إجراء مسابقات تجارية بأية وسيلة من الوسائل دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، أو الدعاية أو الإعلان في هذا الشأن بأي وسيلة من الوسائل، سواء بطريق مباشر أو غير مباشرة.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: " لا يجوز إجراء أي تخفيضات في أسعار المنتجات، أو إجراء مسابقات تجارية بأي وسيلة من الوسائل، دون الحصول على ترخيص من وزارة التجارة".

وتابعت: "غرامة مالية قدرها (50.000) ريال، والسجن مدة تصل إلى (6) أشهر لكل من يخالف ذلك".

وأردفت: "تسري هذه العقوبات المقررة لهذه الأفعال على كل من شارك في ارتكاب المخالفة، أو حرض على ارتكابها".

النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النيابة العامة": يُحظر إجراء أي تخفيضات أو مسابقات تجارية دون ترخيص من الجهة المختصة
سبق

‏أوضحت النيابة العامة أنه يُحظر إجراء أي تخفيضات في أسعار المنتجات أو إجراء مسابقات تجارية بأية وسيلة من الوسائل دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، أو الدعاية أو الإعلان في هذا الشأن بأي وسيلة من الوسائل، سواء بطريق مباشر أو غير مباشرة.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: " لا يجوز إجراء أي تخفيضات في أسعار المنتجات، أو إجراء مسابقات تجارية بأي وسيلة من الوسائل، دون الحصول على ترخيص من وزارة التجارة".

وتابعت: "غرامة مالية قدرها (50.000) ريال، والسجن مدة تصل إلى (6) أشهر لكل من يخالف ذلك".

وأردفت: "تسري هذه العقوبات المقررة لهذه الأفعال على كل من شارك في ارتكاب المخالفة، أو حرض على ارتكابها".

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
10:09 PM

"النيابة العامة": يُحظر إجراء أي تخفيضات أو مسابقات تجارية دون ترخيص من الجهة المختصة

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
3,733

‏أوضحت النيابة العامة أنه يُحظر إجراء أي تخفيضات في أسعار المنتجات أو إجراء مسابقات تجارية بأية وسيلة من الوسائل دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، أو الدعاية أو الإعلان في هذا الشأن بأي وسيلة من الوسائل، سواء بطريق مباشر أو غير مباشرة.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: " لا يجوز إجراء أي تخفيضات في أسعار المنتجات، أو إجراء مسابقات تجارية بأي وسيلة من الوسائل، دون الحصول على ترخيص من وزارة التجارة".

وتابعت: "غرامة مالية قدرها (50.000) ريال، والسجن مدة تصل إلى (6) أشهر لكل من يخالف ذلك".

وأردفت: "تسري هذه العقوبات المقررة لهذه الأفعال على كل من شارك في ارتكاب المخالفة، أو حرض على ارتكابها".

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