النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا في تونس ونيجيريا.. الأولى تسجل 1322 إصابة جديدة و44 حالة وفاة

و138 إصابة وحالتا وفاة بالثانية.. خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت نيجيريا خلال الساعات الـ24 الماضية، 138 إصابة، وحالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 61.805 إصابات؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 1127 حالة.

تونس

سجلت تونس خلال الـ24 الساعة الماضية 1322 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و44 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغت 47214 حالة؛ فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 784 شخصًا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا في تونس ونيجيريا.. الأولى تسجل 1322 إصابة جديدة و44 حالة وفاة
سبق

سجلت نيجيريا خلال الساعات الـ24 الماضية، 138 إصابة، وحالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 61.805 إصابات؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 1127 حالة.

تونس

سجلت تونس خلال الـ24 الساعة الماضية 1322 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و44 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغت 47214 حالة؛ فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 784 شخصًا.

23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
02:16 PM

كورونا في تونس ونيجيريا.. الأولى تسجل 1322 إصابة جديدة و44 حالة وفاة

و138 إصابة وحالتا وفاة بالثانية.. خلال الساعات الـ24 الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
188

سجلت نيجيريا خلال الساعات الـ24 الماضية، 138 إصابة، وحالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 61.805 إصابات؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 1127 حالة.

تونس

سجلت تونس خلال الـ24 الساعة الماضية 1322 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و44 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغت 47214 حالة؛ فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 784 شخصًا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,164
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,631
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,342
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,624

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة