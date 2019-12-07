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السفير السعودي بإندونيسيا: ما وقع بالقاعدة الأمريكية لا يمثل السعوديين ولا يعكس ثقافتنا وديننا

قال: اتصال "الملك" عكس حجم التفاعل والاستنكار

قال السفير السعودي في إندونيسيا عصام الثقفي، إن العمل الإجرامي الذي وقع بالقاعدة الأمريكية مُستغربًا وموجعًا لكل المسلمين، وليس السعوديين فحسب، مضيفًا: "مهما كانت أبعاده فهو لا يمثل السعوديين ولا يمثل ديننا وثقافتنا"، مؤكدًا أن اتصال خادم الحرمين الشريفين بالرئيس الأمريكي يعكس حجم الفاجعة، ويثبت تضامن الشعب السعودي مع الضحايا.

وقال "الثقفي": "تابعت بكل أسف العمل المشين الذي قام به أحد الطلبة السعوديين المتدربين في أحد القطاعات العسكرية بالولايات المتحدة، وأودى بحياة عددٍ من الأفراد، وهو عملٌ خارج عن الآداب الإسلامية وعادات السعوديين، وخصوصًا الطلاب المبتعثين هناك".

وأضاف: "وما الغضبة السعودية والتي تمثلت في مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وتواصله مع الرئيس الأمريكي وعزاؤه للشعب الأمريكي، إلا رسالة من كل مسؤول ومواطن سعودي، وهي كذلك تعبير قوي عن استيائهم من هذه الحادثة، وعدم قبولهم بها بأي شكلٍ كان".

واختتم: "أرجو ألا تنعكس نتائجها على أبنائنا الطلبة السعوديين في الولايات المتحدة الأمريكية والمقيمين هناك لأي غرض بردود فعل عكسية، فما قام به الطالب من فعل لا يمثل به إلا نفسه".

سعودي يطلق النار في قاعدة جوية أمريكية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفير السعودي بإندونيسيا: ما وقع بالقاعدة الأمريكية لا يمثل السعوديين ولا يعكس ثقافتنا وديننا
سبق

قال السفير السعودي في إندونيسيا عصام الثقفي، إن العمل الإجرامي الذي وقع بالقاعدة الأمريكية مُستغربًا وموجعًا لكل المسلمين، وليس السعوديين فحسب، مضيفًا: "مهما كانت أبعاده فهو لا يمثل السعوديين ولا يمثل ديننا وثقافتنا"، مؤكدًا أن اتصال خادم الحرمين الشريفين بالرئيس الأمريكي يعكس حجم الفاجعة، ويثبت تضامن الشعب السعودي مع الضحايا.

وقال "الثقفي": "تابعت بكل أسف العمل المشين الذي قام به أحد الطلبة السعوديين المتدربين في أحد القطاعات العسكرية بالولايات المتحدة، وأودى بحياة عددٍ من الأفراد، وهو عملٌ خارج عن الآداب الإسلامية وعادات السعوديين، وخصوصًا الطلاب المبتعثين هناك".

وأضاف: "وما الغضبة السعودية والتي تمثلت في مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وتواصله مع الرئيس الأمريكي وعزاؤه للشعب الأمريكي، إلا رسالة من كل مسؤول ومواطن سعودي، وهي كذلك تعبير قوي عن استيائهم من هذه الحادثة، وعدم قبولهم بها بأي شكلٍ كان".

واختتم: "أرجو ألا تنعكس نتائجها على أبنائنا الطلبة السعوديين في الولايات المتحدة الأمريكية والمقيمين هناك لأي غرض بردود فعل عكسية، فما قام به الطالب من فعل لا يمثل به إلا نفسه".

07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
11:31 PM

السفير السعودي بإندونيسيا: ما وقع بالقاعدة الأمريكية لا يمثل السعوديين ولا يعكس ثقافتنا وديننا

قال: اتصال "الملك" عكس حجم التفاعل والاستنكار

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بدر العتيبي - الرياض
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قال السفير السعودي في إندونيسيا عصام الثقفي، إن العمل الإجرامي الذي وقع بالقاعدة الأمريكية مُستغربًا وموجعًا لكل المسلمين، وليس السعوديين فحسب، مضيفًا: "مهما كانت أبعاده فهو لا يمثل السعوديين ولا يمثل ديننا وثقافتنا"، مؤكدًا أن اتصال خادم الحرمين الشريفين بالرئيس الأمريكي يعكس حجم الفاجعة، ويثبت تضامن الشعب السعودي مع الضحايا.

وقال "الثقفي": "تابعت بكل أسف العمل المشين الذي قام به أحد الطلبة السعوديين المتدربين في أحد القطاعات العسكرية بالولايات المتحدة، وأودى بحياة عددٍ من الأفراد، وهو عملٌ خارج عن الآداب الإسلامية وعادات السعوديين، وخصوصًا الطلاب المبتعثين هناك".

وأضاف: "وما الغضبة السعودية والتي تمثلت في مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وتواصله مع الرئيس الأمريكي وعزاؤه للشعب الأمريكي، إلا رسالة من كل مسؤول ومواطن سعودي، وهي كذلك تعبير قوي عن استيائهم من هذه الحادثة، وعدم قبولهم بها بأي شكلٍ كان".

واختتم: "أرجو ألا تنعكس نتائجها على أبنائنا الطلبة السعوديين في الولايات المتحدة الأمريكية والمقيمين هناك لأي غرض بردود فعل عكسية، فما قام به الطالب من فعل لا يمثل به إلا نفسه".

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