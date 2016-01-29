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"الثقفي" لـ"سبق": اليوم نهاية نجم "الطرف" والسبت بداية "جبهة"

قال: يبدأ ارتفاع درجات الحرارة بشكلٍ ملموس في معظم المناطق

أكدَ الفلكي محمد بن ردة الثقفي، خبير مرصد الشمس الفلكي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك، أن اليوم الجمعة هو آخر نجم الطرف، وذلك ضمن الحساب الزراعي المعروف لدى المرصد الفلكي، ويحل غداً السبت نجم الجبهة، وعدد أيامه 14 يوماً، مبيناً أن المزارعين الأوائل ذكروها بـ"الجبهة نبهة"؛ لأن أغلب أيامها دافئة، وقيل: "الجبهة الشماء دفء ليلها وبزبرة قد تبرد الأجواء".

وقال الفلكي "الثقفي" متحدثًا لـ"سبق": "خلال هذه الفترة وبالتحديد في الرابع من نجم الجبهة سوف يبدأ ارتفاع لدرجات الحرارة بشكلٍ ملموس في معظم المناطق وخاصةً السواحل البحرية، مع برودة نسبية على شمال وشمال غرب السعودية، وزيادة في حركة الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، خاصةً على المناطق المنخفضة والساحلية والوسطى من السعودية، واستمرار تكوُّن نسبي للضباب خلال الفترات الصباحية والمسائية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية والغربية، وظهور خلايا من السحب الممطرة بعد مشيئة الله وبشكلٍ جزئي معظم الفترات، وبعدها تهبط درجات الحرارة من جديد للبرودة في برج الزُبرة لمدة 12 يوماً، مشيرًا أن المسمى لدى عرف المزارعين بـ"نجم العجوز"، أو مضيع الخبل عباته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الثقفي" لـ"سبق": اليوم نهاية نجم "الطرف" والسبت بداية "جبهة"
سبق

أكدَ الفلكي محمد بن ردة الثقفي، خبير مرصد الشمس الفلكي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك، أن اليوم الجمعة هو آخر نجم الطرف، وذلك ضمن الحساب الزراعي المعروف لدى المرصد الفلكي، ويحل غداً السبت نجم الجبهة، وعدد أيامه 14 يوماً، مبيناً أن المزارعين الأوائل ذكروها بـ"الجبهة نبهة"؛ لأن أغلب أيامها دافئة، وقيل: "الجبهة الشماء دفء ليلها وبزبرة قد تبرد الأجواء".

وقال الفلكي "الثقفي" متحدثًا لـ"سبق": "خلال هذه الفترة وبالتحديد في الرابع من نجم الجبهة سوف يبدأ ارتفاع لدرجات الحرارة بشكلٍ ملموس في معظم المناطق وخاصةً السواحل البحرية، مع برودة نسبية على شمال وشمال غرب السعودية، وزيادة في حركة الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، خاصةً على المناطق المنخفضة والساحلية والوسطى من السعودية، واستمرار تكوُّن نسبي للضباب خلال الفترات الصباحية والمسائية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية والغربية، وظهور خلايا من السحب الممطرة بعد مشيئة الله وبشكلٍ جزئي معظم الفترات، وبعدها تهبط درجات الحرارة من جديد للبرودة في برج الزُبرة لمدة 12 يوماً، مشيرًا أن المسمى لدى عرف المزارعين بـ"نجم العجوز"، أو مضيع الخبل عباته.

29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442
07:58 PM

"الثقفي" لـ"سبق": اليوم نهاية نجم "الطرف" والسبت بداية "جبهة"

قال: يبدأ ارتفاع درجات الحرارة بشكلٍ ملموس في معظم المناطق

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فهد العتيبي - الطائف
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أكدَ الفلكي محمد بن ردة الثقفي، خبير مرصد الشمس الفلكي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك، أن اليوم الجمعة هو آخر نجم الطرف، وذلك ضمن الحساب الزراعي المعروف لدى المرصد الفلكي، ويحل غداً السبت نجم الجبهة، وعدد أيامه 14 يوماً، مبيناً أن المزارعين الأوائل ذكروها بـ"الجبهة نبهة"؛ لأن أغلب أيامها دافئة، وقيل: "الجبهة الشماء دفء ليلها وبزبرة قد تبرد الأجواء".

وقال الفلكي "الثقفي" متحدثًا لـ"سبق": "خلال هذه الفترة وبالتحديد في الرابع من نجم الجبهة سوف يبدأ ارتفاع لدرجات الحرارة بشكلٍ ملموس في معظم المناطق وخاصةً السواحل البحرية، مع برودة نسبية على شمال وشمال غرب السعودية، وزيادة في حركة الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، خاصةً على المناطق المنخفضة والساحلية والوسطى من السعودية، واستمرار تكوُّن نسبي للضباب خلال الفترات الصباحية والمسائية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية والغربية، وظهور خلايا من السحب الممطرة بعد مشيئة الله وبشكلٍ جزئي معظم الفترات، وبعدها تهبط درجات الحرارة من جديد للبرودة في برج الزُبرة لمدة 12 يوماً، مشيرًا أن المسمى لدى عرف المزارعين بـ"نجم العجوز"، أو مضيع الخبل عباته.

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