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وسط شكوك في نظام "الأسد".. اللجنة الدستورية السورية تبدأ أعمالها

تضم 150 عضواً وتجتمع تحت رعاية الأمم المتحدة

اجتمعت اللجنة الدستورية السورية، المؤلفة من أعضاء من النظام السوري والمعارضة، للمرة الأولى، اليوم الأربعاء، في أول خطوة فيما ترى الأمم المتحدة أن الطريق طويل نحو المصالحة السياسية.

وأجرت اللجنة التي تضم 150 عضواً مراسم افتتاحية في قاعة بمقر الأمم المتحدة في جنيف بدعوة من مبعوث الأمم المتحدة الخاص جير بيدرسن ودعم من قوى عالمية.

واعتبر "بيدرسن" اجتماع اللجنة لحظة تاريخية، وفقاً لـ"ـرويترز".

ويشكك خبراء بشدة فيما إذا كان نظام بشار الأسد مستعداً لتقديم الكثير من التنازلات خلال المفاوضات، بعدما عزز سيطرته العسكرية على الأرض بمساعدة روسيا وإيران.

الرئيسية/ أخبار العالم

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وسط شكوك في نظام "الأسد".. اللجنة الدستورية السورية تبدأ أعمالها
سبق

اجتمعت اللجنة الدستورية السورية، المؤلفة من أعضاء من النظام السوري والمعارضة، للمرة الأولى، اليوم الأربعاء، في أول خطوة فيما ترى الأمم المتحدة أن الطريق طويل نحو المصالحة السياسية.

وأجرت اللجنة التي تضم 150 عضواً مراسم افتتاحية في قاعة بمقر الأمم المتحدة في جنيف بدعوة من مبعوث الأمم المتحدة الخاص جير بيدرسن ودعم من قوى عالمية.

واعتبر "بيدرسن" اجتماع اللجنة لحظة تاريخية، وفقاً لـ"ـرويترز".

ويشكك خبراء بشدة فيما إذا كان نظام بشار الأسد مستعداً لتقديم الكثير من التنازلات خلال المفاوضات، بعدما عزز سيطرته العسكرية على الأرض بمساعدة روسيا وإيران.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
03:36 PM

وسط شكوك في نظام "الأسد".. اللجنة الدستورية السورية تبدأ أعمالها

تضم 150 عضواً وتجتمع تحت رعاية الأمم المتحدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اجتمعت اللجنة الدستورية السورية، المؤلفة من أعضاء من النظام السوري والمعارضة، للمرة الأولى، اليوم الأربعاء، في أول خطوة فيما ترى الأمم المتحدة أن الطريق طويل نحو المصالحة السياسية.

وأجرت اللجنة التي تضم 150 عضواً مراسم افتتاحية في قاعة بمقر الأمم المتحدة في جنيف بدعوة من مبعوث الأمم المتحدة الخاص جير بيدرسن ودعم من قوى عالمية.

واعتبر "بيدرسن" اجتماع اللجنة لحظة تاريخية، وفقاً لـ"ـرويترز".

ويشكك خبراء بشدة فيما إذا كان نظام بشار الأسد مستعداً لتقديم الكثير من التنازلات خلال المفاوضات، بعدما عزز سيطرته العسكرية على الأرض بمساعدة روسيا وإيران.

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