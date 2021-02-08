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بلقرن.. إغلاق 10 منشآت خالفت الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

خلال جولات رقابية للبلدية على المحال الغذائية والمطاعم والبوفيهيات

نفذت بلدية محافظة بلقرن، جولات على الأسواق والمراكز التجارية والأنشطة الغذائية ذات العلاقة بالمستهلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال رئيس بلدية بلقرن أحمد بن عوض البارقي: إن الفرق الرقابية لقسم صحة البيئة وإدارة الخدمات كثفت جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية والمطاعم والبوفيهيات والمراكز التجارية وقاعات الأفراح، وذلك للتأكد من مدى تقيدها بالتعليمات والإجراءات الصحية التي تقي من خطر الإصابة بالفايروس.

وأضاف: يأتي ذلك في ظل التوجيهات الحثيثة الرامية إلى متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فايروس كورونا، وحفاظاً على صحة وسلامة الأفراد في المحافظة.

واختتم قائلاً: قامت الفرق الرقابية بـ 175 جولة تم خلالها رصد 29 مخالفة للإجراءات الاحترازية وتم إغلاق 10 منشآت وتطبيق النظام بحقهم.

بلدية محافظة بلقرن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بلقرن.. إغلاق 10 منشآت خالفت الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا
سبق

نفذت بلدية محافظة بلقرن، جولات على الأسواق والمراكز التجارية والأنشطة الغذائية ذات العلاقة بالمستهلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال رئيس بلدية بلقرن أحمد بن عوض البارقي: إن الفرق الرقابية لقسم صحة البيئة وإدارة الخدمات كثفت جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية والمطاعم والبوفيهيات والمراكز التجارية وقاعات الأفراح، وذلك للتأكد من مدى تقيدها بالتعليمات والإجراءات الصحية التي تقي من خطر الإصابة بالفايروس.

وأضاف: يأتي ذلك في ظل التوجيهات الحثيثة الرامية إلى متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فايروس كورونا، وحفاظاً على صحة وسلامة الأفراد في المحافظة.

واختتم قائلاً: قامت الفرق الرقابية بـ 175 جولة تم خلالها رصد 29 مخالفة للإجراءات الاحترازية وتم إغلاق 10 منشآت وتطبيق النظام بحقهم.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
03:18 PM

بلقرن.. إغلاق 10 منشآت خالفت الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

خلال جولات رقابية للبلدية على المحال الغذائية والمطاعم والبوفيهيات

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سويد الحارثي - بلقرن
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نفذت بلدية محافظة بلقرن، جولات على الأسواق والمراكز التجارية والأنشطة الغذائية ذات العلاقة بالمستهلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال رئيس بلدية بلقرن أحمد بن عوض البارقي: إن الفرق الرقابية لقسم صحة البيئة وإدارة الخدمات كثفت جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية والمطاعم والبوفيهيات والمراكز التجارية وقاعات الأفراح، وذلك للتأكد من مدى تقيدها بالتعليمات والإجراءات الصحية التي تقي من خطر الإصابة بالفايروس.

وأضاف: يأتي ذلك في ظل التوجيهات الحثيثة الرامية إلى متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فايروس كورونا، وحفاظاً على صحة وسلامة الأفراد في المحافظة.

واختتم قائلاً: قامت الفرق الرقابية بـ 175 جولة تم خلالها رصد 29 مخالفة للإجراءات الاحترازية وتم إغلاق 10 منشآت وتطبيق النظام بحقهم.

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