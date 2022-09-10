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إيطاليا تسجل 1597 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات

أعلى حصيلة إصابات يومية في اليونان بـ372 حالة

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية، ألفًا و597 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) وتوفي عشرة أشخاص من جراء الإصابة بالفيروس.

وذكرت وزارة الصحة الإيطالية في بيان اليوم، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغت 35 ألفاً و587 وفاة، في حين وصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 283 ألفاً و180 إصابةً.

سجلت اليونان 372 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء تفشي الفيروس فيها.

وقال السلطات الصحية في اليونان: ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في اليونان إلى 12452، في حين بلغ إجمالي الوفيات 297 منذ ظهور أولى الحالات في أواخر فبراير.

فيروس كورونا الجديد

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إيطاليا تسجل 1597 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات
سبق

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية، ألفًا و597 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) وتوفي عشرة أشخاص من جراء الإصابة بالفيروس.

وذكرت وزارة الصحة الإيطالية في بيان اليوم، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغت 35 ألفاً و587 وفاة، في حين وصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 283 ألفاً و180 إصابةً.

سجلت اليونان 372 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء تفشي الفيروس فيها.

وقال السلطات الصحية في اليونان: ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في اليونان إلى 12452، في حين بلغ إجمالي الوفيات 297 منذ ظهور أولى الحالات في أواخر فبراير.

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
09:54 PM

إيطاليا تسجل 1597 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات

أعلى حصيلة إصابات يومية في اليونان بـ372 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - روما
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سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية، ألفًا و597 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) وتوفي عشرة أشخاص من جراء الإصابة بالفيروس.

وذكرت وزارة الصحة الإيطالية في بيان اليوم، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغت 35 ألفاً و587 وفاة، في حين وصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 283 ألفاً و180 إصابةً.

سجلت اليونان 372 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء تفشي الفيروس فيها.

وقال السلطات الصحية في اليونان: ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في اليونان إلى 12452، في حين بلغ إجمالي الوفيات 297 منذ ظهور أولى الحالات في أواخر فبراير.

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