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المنتخب السعودي لكرة السلة يتغلب على الهند ويقترب من نهائيات بطولة آسيا

اقترب المنتخب السعودي الأول لكرة السلة خطوة كبيرة من التأهل إلى نهائيات بطولة آسيا وتصفيات كأس العالم، بعد فوزه اليوم الجمعة على نظيره الهندي بنتيجة (80-61) في أولى مبارياته بالملحق الآسيوي، والتي أقيمت على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.


شهد الربع الأول تفوق المنتخب السعودي (20-8)، واستمر تفوق المنتخب السعودي في الفترة الثانية التي انتهت لصالحه (36-30)، وشهدت الفترة الثالثة توسيع الفارق إلى 10 نقاط (56 -46).

وشهدت الفترة الرابعة تفوقاً واضحاً للمنتخب السعودي، الذي استطاع توسيع الفارق وإنهاء اللقاء لصالحه.

و يخوض الأخضر مواجهته الثانية يوم الأحد المقبل أمام منتخب فلسطين على الصالة نفسها، حيث يتأهل الأول والثاني من الملحق إلى نهائيات البطولة الآسيوية وتصفيات كأس العالم للعبة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المنتخب السعودي لكرة السلة يتغلب على الهند ويقترب من نهائيات بطولة آسيا
سبق

اقترب المنتخب السعودي الأول لكرة السلة خطوة كبيرة من التأهل إلى نهائيات بطولة آسيا وتصفيات كأس العالم، بعد فوزه اليوم الجمعة على نظيره الهندي بنتيجة (80-61) في أولى مبارياته بالملحق الآسيوي، والتي أقيمت على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.


شهد الربع الأول تفوق المنتخب السعودي (20-8)، واستمر تفوق المنتخب السعودي في الفترة الثانية التي انتهت لصالحه (36-30)، وشهدت الفترة الثالثة توسيع الفارق إلى 10 نقاط (56 -46).

وشهدت الفترة الرابعة تفوقاً واضحاً للمنتخب السعودي، الذي استطاع توسيع الفارق وإنهاء اللقاء لصالحه.

و يخوض الأخضر مواجهته الثانية يوم الأحد المقبل أمام منتخب فلسطين على الصالة نفسها، حيث يتأهل الأول والثاني من الملحق إلى نهائيات البطولة الآسيوية وتصفيات كأس العالم للعبة.

20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
08:53 PM

المنتخب السعودي لكرة السلة يتغلب على الهند ويقترب من نهائيات بطولة آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اقترب المنتخب السعودي الأول لكرة السلة خطوة كبيرة من التأهل إلى نهائيات بطولة آسيا وتصفيات كأس العالم، بعد فوزه اليوم الجمعة على نظيره الهندي بنتيجة (80-61) في أولى مبارياته بالملحق الآسيوي، والتي أقيمت على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.


شهد الربع الأول تفوق المنتخب السعودي (20-8)، واستمر تفوق المنتخب السعودي في الفترة الثانية التي انتهت لصالحه (36-30)، وشهدت الفترة الثالثة توسيع الفارق إلى 10 نقاط (56 -46).

وشهدت الفترة الرابعة تفوقاً واضحاً للمنتخب السعودي، الذي استطاع توسيع الفارق وإنهاء اللقاء لصالحه.

و يخوض الأخضر مواجهته الثانية يوم الأحد المقبل أمام منتخب فلسطين على الصالة نفسها، حيث يتأهل الأول والثاني من الملحق إلى نهائيات البطولة الآسيوية وتصفيات كأس العالم للعبة.

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