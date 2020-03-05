النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعقيم صحن المطاف وإخلاء جميع الزوار للوقاية من "كورونا"

ضمن عدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قبل قليل، بتعقيم صحن المطاف وإخلاء جميع الزوار.

وأغلقت الرئاسة صحن المطاف بالكامل للتعقيم والتطهير، ضمن عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وتبذل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودًا كبيرة في عملية النظافة من خلال عملية تطهير وتطييب المسجد الحرام وساحاته الذي تقدر مساحته بمليون م2 ، بشكل يومي، حيث وفرت أكثر من ألفي عامل وعاملة نظافة يتواجدون على مدار الساعة، يعملون على أربع فترات .

وتستخدم في عملية التنظيف والتعقيم أدوات ومواد نظافة عضوية آمنة وغير مضرة بالإنسان، وصديقة للبيئة، وليس لها ضرر على مرتادي بيت الله الحرام.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعقيم صحن المطاف فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعقيم صحن المطاف وإخلاء جميع الزوار للوقاية من "كورونا"
سبق

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قبل قليل، بتعقيم صحن المطاف وإخلاء جميع الزوار.

وأغلقت الرئاسة صحن المطاف بالكامل للتعقيم والتطهير، ضمن عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وتبذل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودًا كبيرة في عملية النظافة من خلال عملية تطهير وتطييب المسجد الحرام وساحاته الذي تقدر مساحته بمليون م2 ، بشكل يومي، حيث وفرت أكثر من ألفي عامل وعاملة نظافة يتواجدون على مدار الساعة، يعملون على أربع فترات .

وتستخدم في عملية التنظيف والتعقيم أدوات ومواد نظافة عضوية آمنة وغير مضرة بالإنسان، وصديقة للبيئة، وليس لها ضرر على مرتادي بيت الله الحرام.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
04:25 PM
اخر تعديل
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
04:50 PM

تعقيم صحن المطاف وإخلاء جميع الزوار للوقاية من "كورونا"

ضمن عدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
5
6,644

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قبل قليل، بتعقيم صحن المطاف وإخلاء جميع الزوار.

وأغلقت الرئاسة صحن المطاف بالكامل للتعقيم والتطهير، ضمن عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وتبذل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودًا كبيرة في عملية النظافة من خلال عملية تطهير وتطييب المسجد الحرام وساحاته الذي تقدر مساحته بمليون م2 ، بشكل يومي، حيث وفرت أكثر من ألفي عامل وعاملة نظافة يتواجدون على مدار الساعة، يعملون على أربع فترات .

وتستخدم في عملية التنظيف والتعقيم أدوات ومواد نظافة عضوية آمنة وغير مضرة بالإنسان، وصديقة للبيئة، وليس لها ضرر على مرتادي بيت الله الحرام.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,006
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,883
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,988
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,156

كاريكاتير

"بأمر ولي العهد نقل طرق الرياض إلى العالمية"

المقالات

يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة