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شاهد .. بلدية ينبع تشرع في أعمال تطوير وتأهيل وتحسين الأحياء العشوائية

تحديد 5 مناطق رئيسة للتجمعات العفوية مختلفة الكثافة البنائية والسكانية

شرعت بلدية ينبع في تحديد الإستراتيجيات التخطيطية لتحسين وتطوير الأحياء العشوائية بالمحافظة كمواقع عمل لإعادة التخطيط العمراني بها، لتحسين الوسط البيئي المكاني بها.

وتمّ تحديد خمس مناطق رئيسة للتجمعات العفوية مختلفة الكثافة البنائية والسكانية، إضافة إلى تحديد ثلاث مراحل لعمليات التخطيط والتطوير من قِبل البلدية.

تأتي المرحلة الأولى بمنطقة الاقيفة، والمرحلة الثانية وسط البلد، إضافة إلى المرحلة الثالثة مناطق شمال ينبع وشرقها؛ حيث تم تحديد خطة العمل والبدء بأعمال تطوير المناطق ذات الكثافة السكانية الكثيفة بأحياء: الاقيفة والسميري والعصيلي والإمارة وحي البحيرة التي تم رفعها مساحياً، وتقديم المخططات التطويرية لها للوزارة.

كما يتم الآن البدء بباكورة الأعمال التطويرية للأحياء بحي الاقيفة "حي الياقوت" بتسليم أربعة مقاولين الأعمال التطويرية لسفلتة الطرق بالأحياء المستهدفة، حيث تمّت سفلتة الأحياء حسب المخطط المعتمد لها مع وجود عوائق تتمثل في دور وأحواش راعت البلدية بها إمكانية تنفيذ ما هو متاح من الطريق لحين الانتهاء من تعويض ملاك العقارات التي تعترض الطرق بالأحياء المستهدفة بأعمال سفلتة الطرق، فيما انطلق مشروع رفع المخلفات الصلبة الذي تم تركيزه بحي الاقيفة لتواكب منظومة التطوير وتحسين البيئة العمرانية ومعالجة التشوهات البصرية بالحي.

ووقف محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي؛ ورئيس بلدية ‎ينبع فهد المشعان؛ على مشاريع السفلتة الجاري العمل بها بالمخططات التطويرية بحي الياقوت "الاقيفة" ومخطط و/٣ كما اطلعا على المنازل التي تعترض تنفيذ الشوارع بالمخططات التطويرية، إضافة إلى المشاريع التطويرية الجارية حاليا للأحياء العشوائية جنوب المحافظة، مؤكدين سرعة إزالة العوائق والتشوهات البصرية كافة بتلك الأحياء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. بلدية ينبع تشرع في أعمال تطوير وتأهيل وتحسين الأحياء العشوائية
سبق

شرعت بلدية ينبع في تحديد الإستراتيجيات التخطيطية لتحسين وتطوير الأحياء العشوائية بالمحافظة كمواقع عمل لإعادة التخطيط العمراني بها، لتحسين الوسط البيئي المكاني بها.

وتمّ تحديد خمس مناطق رئيسة للتجمعات العفوية مختلفة الكثافة البنائية والسكانية، إضافة إلى تحديد ثلاث مراحل لعمليات التخطيط والتطوير من قِبل البلدية.

تأتي المرحلة الأولى بمنطقة الاقيفة، والمرحلة الثانية وسط البلد، إضافة إلى المرحلة الثالثة مناطق شمال ينبع وشرقها؛ حيث تم تحديد خطة العمل والبدء بأعمال تطوير المناطق ذات الكثافة السكانية الكثيفة بأحياء: الاقيفة والسميري والعصيلي والإمارة وحي البحيرة التي تم رفعها مساحياً، وتقديم المخططات التطويرية لها للوزارة.

كما يتم الآن البدء بباكورة الأعمال التطويرية للأحياء بحي الاقيفة "حي الياقوت" بتسليم أربعة مقاولين الأعمال التطويرية لسفلتة الطرق بالأحياء المستهدفة، حيث تمّت سفلتة الأحياء حسب المخطط المعتمد لها مع وجود عوائق تتمثل في دور وأحواش راعت البلدية بها إمكانية تنفيذ ما هو متاح من الطريق لحين الانتهاء من تعويض ملاك العقارات التي تعترض الطرق بالأحياء المستهدفة بأعمال سفلتة الطرق، فيما انطلق مشروع رفع المخلفات الصلبة الذي تم تركيزه بحي الاقيفة لتواكب منظومة التطوير وتحسين البيئة العمرانية ومعالجة التشوهات البصرية بالحي.

ووقف محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي؛ ورئيس بلدية ‎ينبع فهد المشعان؛ على مشاريع السفلتة الجاري العمل بها بالمخططات التطويرية بحي الياقوت "الاقيفة" ومخطط و/٣ كما اطلعا على المنازل التي تعترض تنفيذ الشوارع بالمخططات التطويرية، إضافة إلى المشاريع التطويرية الجارية حاليا للأحياء العشوائية جنوب المحافظة، مؤكدين سرعة إزالة العوائق والتشوهات البصرية كافة بتلك الأحياء.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
01:37 PM

شاهد .. بلدية ينبع تشرع في أعمال تطوير وتأهيل وتحسين الأحياء العشوائية

تحديد 5 مناطق رئيسة للتجمعات العفوية مختلفة الكثافة البنائية والسكانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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شرعت بلدية ينبع في تحديد الإستراتيجيات التخطيطية لتحسين وتطوير الأحياء العشوائية بالمحافظة كمواقع عمل لإعادة التخطيط العمراني بها، لتحسين الوسط البيئي المكاني بها.

وتمّ تحديد خمس مناطق رئيسة للتجمعات العفوية مختلفة الكثافة البنائية والسكانية، إضافة إلى تحديد ثلاث مراحل لعمليات التخطيط والتطوير من قِبل البلدية.

تأتي المرحلة الأولى بمنطقة الاقيفة، والمرحلة الثانية وسط البلد، إضافة إلى المرحلة الثالثة مناطق شمال ينبع وشرقها؛ حيث تم تحديد خطة العمل والبدء بأعمال تطوير المناطق ذات الكثافة السكانية الكثيفة بأحياء: الاقيفة والسميري والعصيلي والإمارة وحي البحيرة التي تم رفعها مساحياً، وتقديم المخططات التطويرية لها للوزارة.

كما يتم الآن البدء بباكورة الأعمال التطويرية للأحياء بحي الاقيفة "حي الياقوت" بتسليم أربعة مقاولين الأعمال التطويرية لسفلتة الطرق بالأحياء المستهدفة، حيث تمّت سفلتة الأحياء حسب المخطط المعتمد لها مع وجود عوائق تتمثل في دور وأحواش راعت البلدية بها إمكانية تنفيذ ما هو متاح من الطريق لحين الانتهاء من تعويض ملاك العقارات التي تعترض الطرق بالأحياء المستهدفة بأعمال سفلتة الطرق، فيما انطلق مشروع رفع المخلفات الصلبة الذي تم تركيزه بحي الاقيفة لتواكب منظومة التطوير وتحسين البيئة العمرانية ومعالجة التشوهات البصرية بالحي.

ووقف محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي؛ ورئيس بلدية ‎ينبع فهد المشعان؛ على مشاريع السفلتة الجاري العمل بها بالمخططات التطويرية بحي الياقوت "الاقيفة" ومخطط و/٣ كما اطلعا على المنازل التي تعترض تنفيذ الشوارع بالمخططات التطويرية، إضافة إلى المشاريع التطويرية الجارية حاليا للأحياء العشوائية جنوب المحافظة، مؤكدين سرعة إزالة العوائق والتشوهات البصرية كافة بتلك الأحياء.

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