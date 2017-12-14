محافظ رجال ألمع يدشّن مبنى مجمع الصبر التعليمي بغمرة

بقيمة أكثر من 16 مليون ريال وبطاقة استيعابية 720 طالباً

دشّن محافظ رجال ألمع، عبدالله بن عائض العجيري، صباح اليوم، مبنى مجمع الصبر التعليمي بغمرة، بحضور مدير التعليم، إبراهيم بن يحيى كدوان، وعدد من مديري الإدارات الحكومية والقطاعات الأمنية ومنسوبي الإدارة والأعيان والأهالي.



وتجوّل المحافظ في المبنى مشيداً بالتجهيزات المدرسية الحديثة والجهود المميزة وحث الأسرة التعليمية على بذل المزيد من الجد والاجتهاد في تقديم كل ما هو نافع للطلاب، كما شهد حفلًا خطابيًا أقيم بهذه المناسبة، بدأ بالنشيد الوطني، ثم آيات من القرآن الكريم فكلمة لقائد المجمع إبراهيم مفرح البناوي رحب فيها بالحضور، كما رفع باسمه ونيابة عن منسوبي المجمع الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما توليه من اهتمام كبير لقطاع التعليم، داعيًا المولى -عز وجل- أن يسدد منهم القول والعمل لما فيه رفعة ونهضة وتطور هذا البلد المعطاء.



وشاهد الجميع عرضًا مرئيًا عن مراحل تأسيس المشروع حتى تسليمه بالإضافة لأنشطة وأعمال المجمع في الفترة الماضية.



وألقى الشيخ يحيى بن عبدالله أبو زحلة كلمة الأهالي نوّه فيها بالجهود المبذولة من لدن حكومتنا الرشيدة على كافة الأصعدة والمجالات ولكل القطاعات بما فيها قطاع التعليم، مؤكدًا أن هذا الصرح العلمي بغمرة شاهد على التنمة والازدهار والنهضة.



وأكد مدير التعليم إلى أننا ننعم بحمد الله وفضله باهتمام ودعم مستمر من ولاة أمرنا -يحفظهم الله- وما هذا الدعم السخي والمشاريع الجبارة والرؤية الحكيمة إلا دليل واضح على ما وصلت إليه بلادنا من التطور والرقي، مشيرًا إلى أن هذه الصروح التعليمية ومثيلاتها في هذا الوطن الغالي تعد رافدًا مهمًا لخدمة العملية التربوية والتعليمية.



يذكر أن قيمة المشروع الإجمالية 16473018 ريالاً وتبلغ مساحة الأرض فيه 9,100 م2، ومساحة المبنى 1,786 م2، وبه صالة رياضية مساحتها 621 م2 وملعب مزروع بالعشب الصناعي بمساحة 1,500 م2، بطاقة استيعابية 720 طالباً، ويتكون المبنى من ثلاثة أدوار، ويوجد به 20 فصلاً تعليمياً، ومكتبة وخمس قاعات ومعامل، وجناح للهيئة الإدارية والمعلمين.