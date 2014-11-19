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"الدفاع المدني" يهيب بالجميع توخّي الحيطة لاحتمالية فرص هطول أمطار رعدية على بعض المناطق

ابتداءً من غدٍ الجمعة وحتى الاثنين المقبل .. ويصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى توخّي الحيطة والحذر وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية - بمشيئة الله - على أجزاء من مناطق المملكة ابتداءً من يوم غدٍ الجمعة وحتى يوم الاثنين المقبل.

وبيّن تقرير المركز الوطني للأرصاد أنه من يوم الجمعة وحتى الأحد ستتأثر مناطق (عسير، جازان، الباحة، مكة المكرمة) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر في يومي السبت والأحد مناطق (المدينة المنورة، تبوك) بأمطار متوسطة في مجملها، ولا يستبعد أن يمتد تأثيرها بأمطار خفيفة، لتشمل الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة (جدة، ورابغ)، كما يتوقع أيضًا من يوم السبت إلى الاثنين هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق (الشرقية، الحدود الشمالية، حائل، الجوف) بينما تكون الأمطار متوسطة في مجملها بالفترة نفسها على أجزاء من مناطق (الرياض، والقصيم).

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخّي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظًا على سلامتهم.

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"الدفاع المدني" يهيب بالجميع توخّي الحيطة لاحتمالية فرص هطول أمطار رعدية على بعض المناطق
سبق

دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى توخّي الحيطة والحذر وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية - بمشيئة الله - على أجزاء من مناطق المملكة ابتداءً من يوم غدٍ الجمعة وحتى يوم الاثنين المقبل.

وبيّن تقرير المركز الوطني للأرصاد أنه من يوم الجمعة وحتى الأحد ستتأثر مناطق (عسير، جازان، الباحة، مكة المكرمة) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر في يومي السبت والأحد مناطق (المدينة المنورة، تبوك) بأمطار متوسطة في مجملها، ولا يستبعد أن يمتد تأثيرها بأمطار خفيفة، لتشمل الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة (جدة، ورابغ)، كما يتوقع أيضًا من يوم السبت إلى الاثنين هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق (الشرقية، الحدود الشمالية، حائل، الجوف) بينما تكون الأمطار متوسطة في مجملها بالفترة نفسها على أجزاء من مناطق (الرياض، والقصيم).

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخّي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظًا على سلامتهم.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
10:58 PM

"الدفاع المدني" يهيب بالجميع توخّي الحيطة لاحتمالية فرص هطول أمطار رعدية على بعض المناطق

ابتداءً من غدٍ الجمعة وحتى الاثنين المقبل .. ويصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى توخّي الحيطة والحذر وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية - بمشيئة الله - على أجزاء من مناطق المملكة ابتداءً من يوم غدٍ الجمعة وحتى يوم الاثنين المقبل.

وبيّن تقرير المركز الوطني للأرصاد أنه من يوم الجمعة وحتى الأحد ستتأثر مناطق (عسير، جازان، الباحة، مكة المكرمة) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر في يومي السبت والأحد مناطق (المدينة المنورة، تبوك) بأمطار متوسطة في مجملها، ولا يستبعد أن يمتد تأثيرها بأمطار خفيفة، لتشمل الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة (جدة، ورابغ)، كما يتوقع أيضًا من يوم السبت إلى الاثنين هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق (الشرقية، الحدود الشمالية، حائل، الجوف) بينما تكون الأمطار متوسطة في مجملها بالفترة نفسها على أجزاء من مناطق (الرياض، والقصيم).

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخّي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظًا على سلامتهم.

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