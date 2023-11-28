"الأرصاد": توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي على شرق المملكة ووسطها

سماء صحوة وغيوم وسحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً إلى غائمة جزئياً مع فرصة لظهور السحب الرعدية على أجزاءٍ من مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، وتوالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي على أجزاءٍ من شرق المملكة ووسطها، فيما تنشط الرياح السطحية على سواحل الخليج العربي.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.