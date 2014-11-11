خادم الحرمين يوجِّه بمنح مواطن وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمنح المواطن حسام علي فراج المزروعي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة؛ وذلك نظير تبرعه بإحدى كليتيه لأخيه طارق الذي كان يعاني فشلاً في كليتَيْه. وقد أُجريت العملية بالمستشفى التخصصي بجدة.
خادم الحرمين يوجِّه بمنح مواطن وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة
نظير تبرُّعه بإحدى كليتَيْه لأخيه الذي كان يعاني فشلاً في الاثنتين
وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمنح المواطن حسام علي فراج المزروعي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة؛ وذلك نظير تبرعه بإحدى كليتيه لأخيه طارق الذي كان يعاني فشلاً في كليتَيْه. وقد أُجريت العملية بالمستشفى التخصصي بجدة.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة
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خادم الحرمين يوجِّه بمنح مواطن وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثةعبدالله الراجحي سبق 2019-11-10
10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
11:59 PM
خادم الحرمين يوجِّه بمنح مواطن وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة
نظير تبرُّعه بإحدى كليتَيْه لأخيه الذي كان يعاني فشلاً في الاثنتين
وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمنح المواطن حسام علي فراج المزروعي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة؛ وذلك نظير تبرعه بإحدى كليتيه لأخيه طارق الذي كان يعاني فشلاً في كليتَيْه. وقد أُجريت العملية بالمستشفى التخصصي بجدة.
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