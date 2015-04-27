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الجزائية المتخصصة تعلن موعداً بديلاً للدعوى ضد "المشيخص"

المحكمة ستحكم في الدعوى غيابياً في حالة عدم حضور المتهم

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم أحمد بن علي المشيخص، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1024368787) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثّق لديها، فقد تم تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 1442/10/27هـ الساعة العاشرة صباحاً .

ودعت المحكمة المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

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الجزائية المتخصصة تعلن موعداً بديلاً للدعوى ضد "المشيخص"
سبق

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم أحمد بن علي المشيخص، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1024368787) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثّق لديها، فقد تم تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 1442/10/27هـ الساعة العاشرة صباحاً .

ودعت المحكمة المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
05:36 PM

الجزائية المتخصصة تعلن موعداً بديلاً للدعوى ضد "المشيخص"

المحكمة ستحكم في الدعوى غيابياً في حالة عدم حضور المتهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم أحمد بن علي المشيخص، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1024368787) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثّق لديها، فقد تم تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 1442/10/27هـ الساعة العاشرة صباحاً .

ودعت المحكمة المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

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