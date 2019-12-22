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"تنمية الأفلاج" تحصد المركز الأول في برنامج "أصواء"

يهدف لبناء قدرات العاملين بالقطاع الخيري في إدارة المشاريع المجتمعية

توجت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالأفلاج بالمركز الأول على مستوى محافظة الأفلاج من بين 13 مشروعاً قدمتها 13 جهة في برنامج "أصواء".

ويعد برنامج "أصواء" الذي أقامته شركة ركين للاستشارات وبناء القدرات بدعمٍ من بنك الجزيرة، حيث قدّمت اللجنة مشروعاً لتطوير القدرات المؤسسية للقطاع غير الربحي بمحافظة الأفلاج، برنامجاً لبناء قدرات العاملين في القطاع الخيري في مجال صناعة وإدارة المشاريع المجتمعية، خططه موظفو اللجنة مدير تنمية الموارد المالية محمد البيلي، ومدير المشاريع باللجنة ياسر العزمة، حيث سلطا من خلاله الضوء على أوجه القصور في القطاع الثالث بمحافظة الأفلاج عبر دراسة احتياج واقعية، وقدّما عدداً من الحلول الممكنة التي من شأنها المساهمة في تطوير قدرات القطاع الثالث بالمحافظة.

وتم تقييم المشاريع من قِبل لجنة عالية المستوى من شركة ركين، وتم عرضها في الحفل الختامي لبرامج اللجنة، والذي حضره كوكبة من القيادات الحكومية والاجتماعية وعدد من الجماهير.

التنمية الاجتماعية الأهلية بالأفلاج

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"تنمية الأفلاج" تحصد المركز الأول في برنامج "أصواء"
سبق

توجت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالأفلاج بالمركز الأول على مستوى محافظة الأفلاج من بين 13 مشروعاً قدمتها 13 جهة في برنامج "أصواء".

ويعد برنامج "أصواء" الذي أقامته شركة ركين للاستشارات وبناء القدرات بدعمٍ من بنك الجزيرة، حيث قدّمت اللجنة مشروعاً لتطوير القدرات المؤسسية للقطاع غير الربحي بمحافظة الأفلاج، برنامجاً لبناء قدرات العاملين في القطاع الخيري في مجال صناعة وإدارة المشاريع المجتمعية، خططه موظفو اللجنة مدير تنمية الموارد المالية محمد البيلي، ومدير المشاريع باللجنة ياسر العزمة، حيث سلطا من خلاله الضوء على أوجه القصور في القطاع الثالث بمحافظة الأفلاج عبر دراسة احتياج واقعية، وقدّما عدداً من الحلول الممكنة التي من شأنها المساهمة في تطوير قدرات القطاع الثالث بالمحافظة.

وتم تقييم المشاريع من قِبل لجنة عالية المستوى من شركة ركين، وتم عرضها في الحفل الختامي لبرامج اللجنة، والذي حضره كوكبة من القيادات الحكومية والاجتماعية وعدد من الجماهير.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
07:19 PM

"تنمية الأفلاج" تحصد المركز الأول في برنامج "أصواء"

يهدف لبناء قدرات العاملين بالقطاع الخيري في إدارة المشاريع المجتمعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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توجت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالأفلاج بالمركز الأول على مستوى محافظة الأفلاج من بين 13 مشروعاً قدمتها 13 جهة في برنامج "أصواء".

ويعد برنامج "أصواء" الذي أقامته شركة ركين للاستشارات وبناء القدرات بدعمٍ من بنك الجزيرة، حيث قدّمت اللجنة مشروعاً لتطوير القدرات المؤسسية للقطاع غير الربحي بمحافظة الأفلاج، برنامجاً لبناء قدرات العاملين في القطاع الخيري في مجال صناعة وإدارة المشاريع المجتمعية، خططه موظفو اللجنة مدير تنمية الموارد المالية محمد البيلي، ومدير المشاريع باللجنة ياسر العزمة، حيث سلطا من خلاله الضوء على أوجه القصور في القطاع الثالث بمحافظة الأفلاج عبر دراسة احتياج واقعية، وقدّما عدداً من الحلول الممكنة التي من شأنها المساهمة في تطوير قدرات القطاع الثالث بالمحافظة.

وتم تقييم المشاريع من قِبل لجنة عالية المستوى من شركة ركين، وتم عرضها في الحفل الختامي لبرامج اللجنة، والذي حضره كوكبة من القيادات الحكومية والاجتماعية وعدد من الجماهير.

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